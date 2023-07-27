Власти раскрыли средний размер пенсии в новых регионах России

Средний размер пенсии в четырех новых субъектах сейчас составляет ₽18,2 тыс., сообщил Минтруд. Речь идет о суммах пенсий с учетом специальной доплаты. Выплаты назначили 440 тыс. пенсионерам, ждут заявления еще примерно от 300 тыс.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Минтруд впервые раскрыл средний размер пенсии в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. РБК ознакомился со справочными материалами министерства об итогах работы по реализации федерального закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов» (их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Пенсии по российским нормам назначаются на указанных территориях с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан. Если после перерасчета по российским нормам размер пенсии оказывается ниже выплат, которые житель нового региона получал до 1 марта, государство компенсирует эту разницу с помощью специальной доплаты.

По состоянию на 30 июня средний размер выплат пенсионерам четырех субъектов (без учета специальной доплаты до прежнего размера) составил 15,97 тыс. руб. Наибольший средний размер пенсии до корректировки фиксируется в Запорожской области (17,84 тыс. руб.), близкие значения наблюдаются в ЛНР и Херсонской области (16,73 и 16,87 тыс. руб. соответственно), а наиболее низкую величину выплат получали бы пенсионеры ДНР (14,23 тыс. руб.).

В то же время с учетом доплаты части пенсий до прежнего размера их средний размер по всем четырем регионам оказался выше и составил 17,79 тыс. руб. Лидерами по величине выплат с учетом прибавки стали пенсионеры ДНР (18,29 тыс. руб.), пенсионеры Запорожской области получают в среднем 17,92 тыс. руб., ЛНР — 17,31 тыс. руб., Херсонской области — 16,9 тыс. руб. По состоянию на 21 июля средний размер пенсии по этим четырем регионам стал выше: как сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, он составил 18 235 руб. (с учетом доплат).

«Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты — 3,97 тыс. руб.», — говорится в материалах. Там также отмечается, что доплата подлежит ежегодной индексации аналогично виду пенсии, к которой она установлена. Все получатели пенсии по федеральному законодательству получают ее в размере больше или на уровне прежнего: 87,4% получателей пенсий в новых регионах получают выплаты в большем, нежели получали прежде, размере, и 12,6% получают пенсии с доплатой до прежнего размера, сообщили в Минтруде.

Пенсии в новых регионах (с учетом специальной доплаты) ниже, чем в среднем по России, но выше, чем средние пенсии в двух федеральных округах — Северо-Кавказском и Южном. По состоянию на 1 июня 2023 года (наиболее актуальные данные Социального фонда) средний размер пенсии в России (без учета новых регионов) составлял 19,47 тыс. руб., в Южном ФО — 17,78 тыс. руб., а в Северо-Кавказском — 16,05 тыс. руб.

РБК направил запрос в Социальный фонд. В аппарате правительства запрос перенаправили в Минтруд.

Сколько пенсионеров уже получают выплаты

По оценкам Минтруда, потенциально назначение и перерасчет пенсий в новых регионах коснется 1,61 млн человек. По состоянию на 30 июня было принято 344,7 тыс. решений о назначении пенсии, а выплаты по российским нормам на ту же дату стали получать 288,9 тыс. человек. При этом более 5 тыс. заявителей получили отказ в назначении и перерасчете пенсии, следует из материалов Минтруда.

Отказные решения единичны и носят преимущественно технический характер, пояснили РБК в Минтруде. По состоянию на текущий день федеральная пенсия назначена уже 440 тыс. гражданам, уточнили там.

Дополнительно на основании имеющихся баз данных пенсионеров в ДНР и ЛНР, а также отдельных сохранившихся выплатных дел на бумажных носителях в Херсонской и Запорожской областях подготовлено 393,8 тыс. проектов решений, которые будут приняты после поступления заявления от граждан, говорится в документах.

Пенсии будут финансироваться за счет предоставляемых Соцфонду средств бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Как ранее писал РБК, расходы бюджетной системы на выплату страховых пенсий в новых регионах в 2023 году могут составить 368,9 млрд руб., в 2024 году — 385,9 млрд, в 2025 году — 405,8 млрд.

Минтруд отмечает, что для организации назначения и перерасчета пенсий в новых субъектах был реализован комплекс мероприятий, включая методическое сопровождение приема заявлений о пересмотре пенсий в клиентских службах отделений Соцфонда и оказание практической помощи в ДНР, ЛНР и Крыму (для жителей Херсонской и Запорожской областей), а также в Ростовской области (для работников угольной промышленности).