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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минстроя сообщил, что собственные доходы новых регионов выросли

Глава Минстроя Файзулин сообщил о росте собственных доходов новых регионов
Сюжет
Военная операция на Украине
Согласно бюджетному прогнозу, новые регионы в 2023 году получат из федерального бюджета 410,7 млрд руб., что составит 89% их совокупных доходов. По словам главы Минстроя, их собственные доходы уже показывают рост
Ирек Файзуллин
Ирек Файзуллин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Собственные доходы новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — показывают рост, их бюджеты доходов к августу фактически уже выполнены, сообщил РБК министр строительства Ирек Файзуллин в кулуарах Московского финансового форума.

«Утверждена программа социально-экономического развития четырех регионов и, конечно, в основном это федеральные вложения на восстановление инфраструктуры. Но экономика уже начинает свою процедуру восстановления. Это и новые законы о свободной экономической зоне, которые подстегивают развитие. И сегодня практически все четыре региона идут с дополнительными доходами. То есть бюджеты доходов самих регионов по факту к августу уже были выполнены», — заявил министр.

Четыре региона вошли в состав России 30 сентября по итогам референдумов. Вместе с ними количество субъектов в стране достигло 89.

Фйзуллин считает, что адаптация регионов идет очень успешно и так же конструктивно идет работа по восстановлению жилых домов и социально-культурных объектов. «Очень большое участие — политическое, экономическое, гуманитарное со стороны регионов шефов, практически все регионы участвуют. То, что было на территориях, затронутых войной, год назад и сейчас — две большие разницы», — подчеркнул Файзуллин.

Он отметил, что самыми перспективными отраслями на этих территориях остаются традиционные — добыча угля, металлургия и строительство. Также он отметил потенциал в области туризма: «Даже представить не можете, сколько туда людей приехало отдыхать...»

В апреле в Минэкономразвития подсчитали, что номинальный объем ВВП России с учетом присоединенных в сентябре прошлого года регионов в 2023 году составит 159,81 трлн руб., а без них — 157,777 трлн. Таким образом, совокупный ВВП ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в этом году ведомство оценило примерно в 2 трлн руб.

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В том же месяце РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» сообщил, что новые регионы получат в 2023 году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд руб., что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). «Безвозмездные поступления передаются в новые регионы в форме дотаций, поскольку они являются нецелевыми и субъект вправе сам решать, на что их направить. Мы полагаем, что эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения», — объяснял эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

Согласно бюджетному прогнозу, доходы консолидированного бюджета ДНР в 2023 году должны составить 196,4 млрд руб., из них 171,1 млрд — это межбюджетные трансферты. На этой территории в 2023 году планируют получить 25,2 млрд руб. собственных доходов или 13% от бюджета.

Консолидированный бюджет ЛНР должен в 2023 году пополниться на 134,6 млрд руб., из них 113,3 млрд (или 84%) придется на межбюджетные трансферты. В составе собственных доходов в ЛНР рассчитывают собрать 12,6 млрд руб. НДФЛ и 3,9 млрд налога на прибыль организаций.

В Запорожской области общие доходы прогнозируются на уровне 68,5 млрд руб., из которых 65,2 млрд (95%) — это дотация из федерального бюджета.

В Херсонской области доходы составят 61,8 млрд руб., в том числе из федерального бюджета придет 61 млрд руб., или 99%.

В новых регионах доля федеральных трансфертов в доходах будет самой высокой в стране: от 84 до 99%. За ними следуют Ингушетия (82% по прогнозу на весь 2023 год), Чечня (около 80%) и Тува (около 79%).

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Илья Пламенев Илья Пламенев
ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Минстрой Ирек Файзуллин доходы бюджета
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