Глава Минстроя сообщил, что собственные доходы новых регионов выросли

Согласно бюджетному прогнозу, новые регионы в 2023 году получат из федерального бюджета 410,7 млрд руб., что составит 89% их совокупных доходов. По словам главы Минстроя, их собственные доходы уже показывают рост

Ирек Файзуллин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Собственные доходы новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — показывают рост, их бюджеты доходов к августу фактически уже выполнены, сообщил РБК министр строительства Ирек Файзуллин в кулуарах Московского финансового форума.

«Утверждена программа социально-экономического развития четырех регионов и, конечно, в основном это федеральные вложения на восстановление инфраструктуры. Но экономика уже начинает свою процедуру восстановления. Это и новые законы о свободной экономической зоне, которые подстегивают развитие. И сегодня практически все четыре региона идут с дополнительными доходами. То есть бюджеты доходов самих регионов по факту к августу уже были выполнены», — заявил министр.

Четыре региона вошли в состав России 30 сентября по итогам референдумов. Вместе с ними количество субъектов в стране достигло 89.

Фйзуллин считает, что адаптация регионов идет очень успешно и так же конструктивно идет работа по восстановлению жилых домов и социально-культурных объектов. «Очень большое участие — политическое, экономическое, гуманитарное со стороны регионов шефов, практически все регионы участвуют. То, что было на территориях, затронутых войной, год назад и сейчас — две большие разницы», — подчеркнул Файзуллин.

Он отметил, что самыми перспективными отраслями на этих территориях остаются традиционные — добыча угля, металлургия и строительство. Также он отметил потенциал в области туризма: «Даже представить не можете, сколько туда людей приехало отдыхать...»

В апреле в Минэкономразвития подсчитали, что номинальный объем ВВП России с учетом присоединенных в сентябре прошлого года регионов в 2023 году составит 159,81 трлн руб., а без них — 157,777 трлн. Таким образом, совокупный ВВП ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в этом году ведомство оценило примерно в 2 трлн руб.

В том же месяце РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» сообщил, что новые регионы получат в 2023 году из федерального бюджета в общей сложности 410,7 млрд руб., что составит 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов (включают регионы вместе с муниципалитетами). «Безвозмездные поступления передаются в новые регионы в форме дотаций, поскольку они являются нецелевыми и субъект вправе сам решать, на что их направить. Мы полагаем, что эти средства будут в первую очередь направлены на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения», — объяснял эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.