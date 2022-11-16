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Росстат оценил масштаб спада экономики в третьем квартале

Росстат: реальный ВВП страны за третий квартал сократился на 4%
В третьем квартале 2022 года российская экономика сократилась на 4% по отношению к прошлогоднему уровню, сообщил Росстат. Основной вклад в отрицательный результат внесла оптовая торговля, где треть приходится на торговлю газом
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Реальный ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке, снизился на 4% относительно того же периода предыдущего года, сообщил Росстат 16 ноября. Динамику ВВП относительно предыдущего квартала Росстат пока не раскрывает. Оценка основана на оперативной отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Во втором квартале к тому же периоду годовой давности ВВП сократился на 4,1% (в первом был рост на 3,5%).

Оценка экономики Росстатом в июле—сентябре оказалась лучше, чем оценка Минэкономразвития (минус 4,4%), опубликованная в начале ноября (.pdf). Минэкономики считает, что по итогам года ВВП снизится на 2,9%, Банк России в ноябрьском докладе по денежно-кредитной политике ожидал сокращения на 3–3,5%.

При расчете оценки Росстата за третий квартал были использованы данные отраслевой статистики, которые, в частности, показали:

  • спад оптового товарооборота на 22,6% к третьему кварталу 2021 года;
  • спад в секторе розничного оборота на 9,1%;
  • падение грузооборота на 5,5%;
  • снижение в обрабатывающих производствах на 2%.

В то же время выросла валовая добавленная стоимость в отраслях сельского хозяйства — на 6,2%, строительства — на 6,7%.

Спад оптовой торговли отражает в первую очередь сокращение объемов торговли природным газом (в третьем квартале на твердое, жидкое и газообразное топливо приходилось около трети всех объемов оптовой торговли, по данным Росстата). По данным рейтингового агентства НКР, выручка российских газодобывающих компаний в официальной статистике учитывается именно по виду деятельности «оптовая торговля», а не «добыча нефти и природного газа». «Именно в этом секторе сидит основная часть валовой добавленной стоимости газовой промышленности (на торговлю газом приходится больше, чем на его добычу, — это противоречит экономическому смыслу, но так устроена наша статистика)», — отмечал автор телеграм-канала MMI, экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов.

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Росстат ВВП санкции российская экономика
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