Евразийский банк развития назвал риски для экономики России в 2023 году

Экономика России упадет на 2% в 2023 году, но в ближайшие месяцы стоит ждать нижнюю точку спада. Такой прогноз дал Евразийский банк развития. Главным риском для России остается нефтяное эмбарго Евросоюза

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После спада на 3% в 2022 году экономика России сбавит темпы падения до минус 2% в следующем году, а в 2024-м выйдет на траекторию роста в 1,5% ВВП. Инфляция по итогам 2023 года замедлится до 6% (с 12,6% в 2022 году) и приблизится к целевому уровню 4% в 2024 году. Такой прогноз в базовом сценарии дали аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР), участниками которого помимо России являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. РБК следил за презентацией прогноза.

По оценке руководителя центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексея Кузнецова, экономика России сокращается не так стремительно, как ожидалось прежде, в основном благодаря сектору нефтедобычи, который оказался более устойчивым к санкционному давлению. Однако главным фактором неопределенности на следующий год остается предстоящее введение нефтяного эмбарго Евросоюза в рамках шестого пакета санкций против России. Запрет на морские поставки российской нефти в Европу вступает в силу 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля он распространится на все нефтепродукты. Вместе с эмбарго Евросоюз и другие страны G7 собираются запретить своим компаниям оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для покупки российской нефти третьими странами по цене выше предельной. Эмбарго будет стоить России 1,5–2% ВВП в следующем году, отметил Кузнецов.

Что ждет экономику России

В своем майском прогнозе ЕАБР ожидал спада российского ВВП по итогам текущего года на 7% и на 3% — в следующем. Улучшение оценок обусловлено тем, что российской экономике помогли устойчивость нефтедобычи, расширение строительства и повышение урожая зерна, говорится в новом прогнозе.

Итоговое падение ВВП на 2% в 2023 году будет неравномерно распределено в течение года. Как ожидается, нижнюю точку спада экономика пройдет в первом квартале, за который может сократиться на 7–8% в годовом выражении, но причина тому — высокая база первого квартала 2022 года, большая часть которого прошла до введения жестких санкций. В четвертом квартале 2023 года к четвертому кварталу 2022-го в ЕАБР ожидают положительных темпов роста экономики.

Инфляция также оказалась лучше весенних ожиданий. На замедление роста потребительских цен после апрельского пика (17,8% в годовом выражении) повлияли ослабление потребительского спроса, беспрецедентное укрепление рубля и поступление нового урожая летом. «В сентябре действие обозначенных факторов начало затухать, и сезонно сглаженный рост цен возобновился. Мы ожидаем, что цены продолжат расти в оставшейся части года», — отмечается в обзоре ЕАБР.

Как прогнозируют аналитики банка, рост цен может опуститься до целевого показателя Центробанка в 4% уже в следующем году, но пока только в виде краткосрочного эффекта. По оценке Кузнецова, по итогам 2023 года инфляция все равно составит 6%, а в 2024 году — 4,5%.

Минэкономразвития в макроэкономическом прогнозе, на основе которого верстался бюджет на следующие три года, ожидает инфляцию на уровне 5,5% в 2023 году. В Счетной палате такую оценку раскритиковали за излишний оптимизм, писал РБК. Государственные аудиторы посчитали ее заниженной на фоне роста мировых цен, предполагаемого наращивания импорта в страну, ослабления курса рубля и ожидаемого восстановления доходов.

Более позитивно Минэкономики настроено и в отношении экономического роста в следующие годы. Министерство ожидает снижения ВВП на 0,8% в 2023 году и роста на 2,6% в 2024 году.

Какие риски видят аналитики

Экономика России продолжит адаптироваться к новым условиям функционирования, однако этот процесс может быть длительным, предупреждают в ЕАБР. «Производственно-логистические цепочки с высокой вероятностью останутся нарушенными в будущем году, в том числе из-за осложнения расчетов и получения прочих финансовых услуг. Это будет ограничивать внутренний спрос», — говорится в обзоре.

Вместе с повышенной неопределенностью перспектив экономики затягивание выстраивания процесса поставок и сложности с финансовыми транзакциями могут выразиться в постепенном углублении экономического спада в 2023 году и стагнации в дальнейшем в неблагоприятном сценарии. «Реализация такого сценария вряд ли будет сопровождаться резким падением ВВП и ухудшением уровня жизни населения, однако экономические показатели могут снизиться, а отставание от развитых стран — увеличиться», — отмечается в прогнозе. При этом нельзя исключать и возможности частичного смягчения санкций, что может привести к восстановлению роста российской экономики уже по итогам 2023 года, выразили надежду аналитики ЕАБР.

Кроме того, на российскую экономику будет влиять ситуация в мировой экономике. В базовом сценарии после роста на 2,4% в текущем году рост глобального ВВП замедлится до 1,5% в 2023-м, ожидают в Евразийском банке развития.

Такая неглубокая рецессия мировой экономики может начаться уже сейчас или в начале следующего года, сказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Она будет длиться на протяжении двух-трех кварталов, а во второй половине 2023 года ведущие экономики мира начнут из нее выходить, ФРС и ЕЦБ будут вынуждены зафиксировать ключевые ставки или даже вновь опустить их. Для экономик стран ЕАЭС, включая Россию, это будет означать временное снижение экспортных доходов. «В моменте цены на наш сырьевой экспорт могут немного снизиться (на нефть, цветные металлы, продовольственные товары), но это не будет суперболезненным снижением. Кроме того, в эти кварталы будет сложнее привлекать инвестиции, поскольку деньги будут стоить дороже», — сказал Винокуров.

Между тем в Евразийском банке развития не исключают реализацию неблагоприятного сценария затяжной рецессии мировой экономики. Он может материализоваться при условии сохранения экстремально высокой инфляции и агрессивной реакции со стороны денежно-кредитной политики центральных банков.

Инфляция в еврозоне продолжает бить исторические рекорды и по итогам октября достигла 10,6% в годовом выражении, следует из данных Eurostat. Основной вклад в рост цен вносит подорожавшая электроэнергия на фоне роста сырьевых цен и перебоев в поставках энергоресурсов.

Грядущее нефтяное эмбарго лишь усугубит проблемы России и мировых экономик. Поскольку ускорение инфляции мешает экономическому росту и инфляционной активности, при сценарии затяжной рецессии будет ослабевать спрос на российский экспорт, в том числе нефтяной. В неблагоприятный сценарий аналитики закладывают ограниченную переориентацию поставок нефти и нефтепродуктов с рынка ЕС, что выразится в сокращении добычи на 20%.

Как следствие, из-за уменьшения нефтегазовых доходов расширится дефицит российского бюджета. В целом в пессимистичном сценарии Россию ожидает более глубокий экономический спад в 2023 году (до минус 4,3% ВВП) с последующим частичным восстановлением в 2024 году (на 2,4%) вслед за мировой экономикой, следует из прогноза ЕАБР.