S&P зафиксировало самый быстрый почти за 6 лет рост производства в России

Аналитики сообщили о самых быстрых темпах роста промышленного производства в ноябре с начала 2017 года, в основном за счет внутреннего заказа. Кроме того, в этом месяце увеличились объемы закупок сырья

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Объем промышленного производства в России в ноябре вырос самыми быстрыми темпами почти за шесть лет, с января 2017 года, это привело к росту занятости и производственных запасов, сообщило аналитическое агентство Standard & Poor’s (S&P).

По подсчетам агентства, индекс PMI вырос с 50,7 в октябре до 53,2 в ноябре. При этом показателей января 2017 года индекс все еще не достиг, согласно опубликованному S&P графику: тогда показатель достигал отметки 55.

S&P отметило, что спрос в основном определяется внутренними потребителями, поскольку заказы от международных импортеров сокращаются с конца февраля. Компании также нарастили закупки сырья самыми быстрыми темпами с января 2017 года.

Речь идет об индексе деловой активности в производственной сфере (Purchasing Managers Index, PMI) — одном из старейших инструментов оценки экономики. Значение общего индекса 50 и выше указывает на рост экономики, меньше — на сокращение.



Росстат при этом фиксировал снижение промышленного производства в России в последние месяцы в годовом выражении. В сентябре оно сократилось на 3,1% год к году, результат стал худшим с октября 2020 года. В расчете за январь—сентябрь текущего года объемы промышленного производства остались в положительной зоне: за счет высокой базы первого квартала статслужба зафиксировала рост на 0,4% в сравнении с первыми девятью месяцами 2021 года.

В октябре падение в годовом выражении несколько замедлилось и составило 2,6%. К предыдущему месяцу октябрьский показатель увеличился на 5,3%, а с устранением сезонного и календарного факторов — на 0,7% после снижения в августе и сентябре. Больше всего за этот месяц выросло производство компьютеров, комплектующих и периферии к ним, а также электронных и оптических изделий. Согласно данным статслужбы, за месяц оно выросло на 18,3% в годовом выражении.