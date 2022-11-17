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Bloomberg спрогнозировал рецессию в России до третьего квартала 2023 года

Аналитики Bloomberg: рецессия в России продолжится до третьего квартала 2023 года
Агентство прогнозирует, что пик спада придется на 2022 год, затем падение замедлится. Минэкономразвития также ожидает, что в 2023-м экономический спад будет меньше, чем в текущем году
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская экономика покажет рост только в третьем квартале 2023 года, до этого показатели будут падать, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков.

По прогнозам Bloomberg Economics, в этом году падение ВВП страны будет на уровне 3,5%, в следующем — 2%. По сравнению с ожиданиями, которые были в начале 2022 года, падение экономики уже не будет сравнимо с коллапсом, но рецессия все равно может стать самой глубокой со времен кризиса 2008 года, предупреждает агентство.

«Во-первых, энергетический сектор и производство продолжат сокращаться из-за санкций. Во-вторых, некоторые из ключевых инструментов, которые Россия использовала для стимулирования внутреннего спроса в течение этого года, такие как неразборчивые ипотечные субсидии, теперь исчерпаны», — заявил экономист агентства Александр Исаков.

16 ноября Росстат опубликовал свою оценку состояния экономики в третьем квартале этого года. Реальный ВВП страны, по предварительной оценке, снизился на 4% относительно того же периода предыдущего года. Во втором квартале к тому же периоду годовой давности ВВП сократился на 4,1% (в первом был рост на 3,5%). Падение в третьем квартале по сравнению со вторым не раскрывали.

Спад зафиксировали в сферах оптового и розничного товарооборота, грузооборота и обрабатывающего производства. Рост отмечен в отрасли строительства и сельского хозяйства. Причиной роста в строительной сфере Bloomberg называет ипотечные субсидии государства.

В сентябре свой прогноз по ВВП в этом и будущем году опубликовало Минэкономразвития. Там считают, что по итогам 2022 года показатель сократится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. Еще в августе прогноз ведомства был менее позитивным. Тогда предполагали, что спад в 2022-м будет на уровне 4,2%, а в 2023-м — 2,7%.

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ВВП экономический спад рецессия
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