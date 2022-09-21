Минэкономики резко улучшило прогноз по снижению российского ВВП

Минэкономразвития теперь ожидает, что ВВП России в этом году снизится только на 2,9%, в следующем — на 0,8%, объявил министр Максим Решетников. Еще в августе ведомство прогнозировало спад на 4,2% в этом году

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ВВП России по итогам 2022 года сократится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%, говорится в базовом варианте прогноза социально-экономического развития России, который представил в среду, 21 сентября, министр экономического развития Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации.

Еще в середине августа Минэкономразвития ожидало, что ВВП в 2022 году упадет на 4,2%, а в 2023 году — на 2,7%. Однако затем первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ВВП в текущем году может снизиться менее чем на 3%. «В этом году, скорее всего, у нас спад будет меньше 3% — где-то 2% с небольшим процента, в следующем году есть все шансы ограничить спад 1% и получить минус 0,6–0,8%», — говорил Белоусов 29 августа.

«Согласно прогнозу, нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале 2022 года», — заявил Решетников в Совете Федерации. Основным вариантом прогноза является сценарий продолжения «ускоренной адаптации» экономики к новым условиям, указал он.

Реальные доходы россиян в 2022 году сократятся на 2%, но уже в 2023 году вырастут на 2%, следует из материалов пресс-службы Минэкономразвития.

Однако Решетников предупредил, что рисками для прогноза являются, в частности, замедление экономики Китая и ужесточение западных санкций.

Министр не указал, учитывалось ли в прогнозе, который ложится в основу федерального бюджета на будущий год, объявление о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что по частичной мобилизации будут призваны до 300 тыс. резервистов.

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