Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян
Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 годы, он вынесен на заседание бюджетной комиссии. Основные показатели документа есть у РБК, их подлинность подтвердил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения. Это вторая версия макроэкономических ожиданий из подготовленных ведомством в этом году. По сравнению со сценарными условиями, представленными в мае, Минэкономразвития значительно улучшило прогноз по динамике ВВП в текущем году, инфляции, инвестициям и реальным располагаемым доходам. Пик спада экономики придется на 2023 год, оценивает ведомство.
Двухлетний спад
Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет сжиматься — на 4,2 и 2,7% соответственно — и только в 2024 году вернется к росту (на 3,7%). В мае ведомство прогнозировало сокращение ВПП на 7,8 и 0,7% в текущем и следующем годах.
Ухудшение прогноза на 2023 год связано с тем, что в первом квартале 2022-го экономика демонстрировала очень высокие показатели, и это создало высокую базу, пояснил журналистам логику ведомства федеральный чиновник. В целом же, по его словам, резкого спада, который прогнозировали многие аналитики весной, удалось избежать, траектория движения оказалась значительно более плавной.
«Нижняя точка спада ожидается ведомством в конце первого — начале второго квартала 2023 года. В 2024–2025 годах Минэкономразвития закладывает восстановление экономики, выход на докризисный уровень (средний показатель ВВП 2021 года) произойдет к концу 2025 года», — отметил он.
В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста экономики на 3,7 и 2,6% соответственно.
Оценка спада на 2022 год несколько завышена Минэкономразвития — скорее всего, он попадет в диапазон 3–4%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Однако в следующем году ситуация может относительно усугубиться, поэтому ухудшение ожиданий на этот период выглядит оправданным.
«Масштаб спада 2023 года может быть больше, чем в 2022-м или сопоставимым с ним. В этом году экономика неплохо справляется, но очевидно, что санкционное давление не исчерпано и структурная трансформация придется именно на следующий год», — констатирует она.
По данным Росстата, в первом квартале 2022 года ВВП увеличился на 3,5% в годовом выражении, однако во втором ушел в отрицательную зону, сократившись на 4%.
Инфляция и доходы населения
Минэкономразвития пересмотрело и оценки по инфляции. Вместо 17,5% к концу 2022 года ведомство прогнозирует темпы роста цен на уровне 13,4%. «Пик спада потребительского спроса произошел во втором квартале. Министерство рассчитывает, что в дальнейшем он будет восстанавливаться, в результате чего до конца 2022 года закончится дефляция и инфляция будет умеренной», — пояснил федеральный чиновник. Впрочем, Минэкономразвития допускает, что снижение цен (традиционное вследствие удешевления плодоовощной продукции) может захватить и сентябрь, но общую картину это не изменит.
В 2023 году рост цен, по оценкам ведомства, замедлится до 5,5%, в 2024-м — до 4,2%, а в 2025 году вернется к целевому ориентиру ЦБ в 4%, следует из документа. Минэкономразвития исходило из того, что в ближайшие годы не будет происходить чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, пояснил федеральный чиновник.
Изменились и прогнозы по реальным располагаемым доходам населения. Теперь Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам 2022 года они снизятся на 2,8% (предыдущие ожидания были на уровне минус 6,8%), а в следующих годах увеличатся на 1,2, 3,5 и 2% соответственно. Этот прогноз отражает в том числе эффект от уже принятых мер поддержки населения, однако при введении новых льгот (например, разовых выплат на детей и т.д.) может быть скорректирован, допустил федеральный чиновник.
Тот факт, что прогноз предполагает более активное снижение ВВП по сравнению с реальными доходами, может говорить об изменениях потребительского поведения или масштабном сокращении инвестиционной активности, отмечает Орлова. Кроме того, такая ситуация свидетельствует о возможной замене недостающих России технологий трудом в ближайшем будущем (то есть производительность может снизиться), полагает она. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на минувших выходных заявил, что дно спада инвестиций придется на первое полугодие 2023 года.
Уровень безработицы в среднем за 2022 год прогнозируется ведомством на уровне 4,8% (предыдущая оценка — 6,7%), однако в 2023 году ожидается его рост до 5,2%. Негативная динамика будет связана с увеличением количества рабочих мест «под угрозой» — в простое, в неполном рабочем дне. При этом очевидно, что по ряду отраслей государственные меры поддержки не будут тянуться бесконечно, отметил чиновник, знакомый с ходом обсуждения прогноза Минэкономразвития.
«Отличие нынешней безработицы в том, что сейчас она будет носить ярко выраженный структурный характер. В какой-то момент возникнет ситуация дефицита рабочей силы в одних отраслях и регионах и безработица в других. Однако Минэкономразвития считает, что период повышенной безработицы будет не очень продолжительным и к концу 2023 года получится выйти на нормальные, не экстремальные показатели», — сказал он.
В 2024 году безработица ожидается на уровне 4,6%, в 2025-м — 4,5%. Пока же показатель находится на историческом минимуме в 3,9%.
Внешняя торговля и инвестиции
В первом полугодии был зафиксирован крайне высокий профицит торгового баланса (разница между экспортом и импортом, $158,4 млрд по данным ЦБ), и Минэкономразвития ожидает его постепенного сокращения, отметил федеральный чиновник. Это произойдет как за счет восстановления импорта, так и за счет некоторого снижения экспорта из-за необходимости переориентировать торговые потоки на новые направления и потерь в объемах, связанных с этим.
В 2022 году профицит торгового баланса составит $299 млрд: экспорт достигнет $585 млрд, а импорт — $285 млрд, следует из проекта прогноза. В мае оценки ведомства были более консервативными: $482 и $251 млрд соответственно. Главную роль в позитивной динамике внешней торговли сыграет ослабление курса рубля, полагают в Минэкономразвития. Роль параллельного импорта в министерстве не склонны завышать: все-таки механизм не затрагивает основную его массу, сказал журналистам федеральный чиновник. Объем параллельного импорта к концу 2022 года достигнет $16 млрд, оценил на днях вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это лишь около 5% общего импорта товаров в Россию за 2021 год.
В 2022 году среднегодовой курс рубля составит 68,1 руб. за доллар, в 2023-м — 69,2 руб., а в 2024 и 2025 годах — 72,9 и 74,8 руб., следует из документа. Цена на нефть марки Urals заложена на уровне $82,7 за баррель в 2022 году, который будет постепенно снижаться и достигнет $61,3 за баррель к 2025 году. По этому показателю сейчас еще «идут дебаты» между ведомствами, знает источник, знакомый с дискуссией.
По инвестициям спад впереди, полагают в Минэкономразвития. «В первом квартале этого года инвестиционная активность была высокой, за второй квартал данных пока нет, но Минэкономразвития считает, что спад уже пошел, так как сейчас ускоренно завершаются начатые проекты и часть новых проектов поставлена на паузу», — отметил федеральный чиновник.
По прогнозу ведомства, инвестиции в основной капитал в 2022 году сократятся на 10,8% (против 19,4% в предыдущей версии), в 2023-м — на 4,9%. На траекторию роста капитальные вложения выйдут только в 2024 году (плюс 7%).
Другие прогнозы
В начале августа свой макропрогноз обновил ЦБ, разброс его оценок шире. Регулятор закладывает инфляцию на конец 2022 года в диапазоне 12–15% с дальнейшим снижением до 5–7% в 2023 году. ВВП по итогам нынешнего года, согласно ожиданиям ЦБ, сократится на 4–6%, а в 2023-м снижение составит 1–4% и будет отражать «эффект базы первого квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска». Таким образом, и по инфляции, и по динамике экономики в целом прогноз Минэкономразвития попадает в диапазон ЦБ.
Улучшили свои ожидания и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Их оценки оказались более оптимистичными, чем у властей. По их мнению, в 2022 году ВВП сократится на 4,8–5% с последующим снижением на 0,5–1%, а инфляция в декабре текущего года не превысит 11–14%.
Ожидания по динамике реальных доходов у ЦМАКПа консервативнее, чем у Минэкономразвития. Центр прогнозирует их двухлетнее снижение на 3,3–3,8% в 2022 году и на 1–1,2% в 2023-м.
Специфика макропрогноза Минэкономразвития такова, что, если судить по последним годам (с 2016 года), оценка на текущий год, данная в августовском прогнозе, оказывается достаточно консервативной — в среднем на 0,75 п.п. ниже, чем фактический рост по итогам этого года, следует из расчетов РБК. Прогнозы ведомства по приросту ВВП и росту реальных располагаемых доходов населения на горизонте более двух лет, наоборот, оказываются переоценены относительно факта, говорилось в исследовании АКРА. «Во многом это может быть связано с тем, что данные показатели являются для министерства целевыми, следовательно, предпосылки об эффективности стимулирующих или структурных мер не могут быть слишком консервативны», — указывал автор исследования Дмитрий Куликов.