Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян

Минэкономики улучшило большинство прогнозных показателей на 2022 год. Спад экономики теперь ожидается на уровне 4,2 против 7,8% ранее, а реальных доходов — на 2,8 против 6,8%. Прогноз для ВВП на следующий год, наоборот, ухудшился

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 годы, он вынесен на заседание бюджетной комиссии. Основные показатели документа есть у РБК, их подлинность подтвердил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения. Это вторая версия макроэкономических ожиданий из подготовленных ведомством в этом году. По сравнению со сценарными условиями, представленными в мае, Минэкономразвития значительно улучшило прогноз по динамике ВВП в текущем году, инфляции, инвестициям и реальным располагаемым доходам. Пик спада экономики придется на 2023 год, оценивает ведомство.

Двухлетний спад

Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет сжиматься — на 4,2 и 2,7% соответственно — и только в 2024 году вернется к росту (на 3,7%). В мае ведомство прогнозировало сокращение ВПП на 7,8 и 0,7% в текущем и следующем годах.

Ухудшение прогноза на 2023 год связано с тем, что в первом квартале 2022-го экономика демонстрировала очень высокие показатели, и это создало высокую базу, пояснил журналистам логику ведомства федеральный чиновник. В целом же, по его словам, резкого спада, который прогнозировали многие аналитики весной, удалось избежать, траектория движения оказалась значительно более плавной.

«Нижняя точка спада ожидается ведомством в конце первого — начале второго квартала 2023 года. В 2024–2025 годах Минэкономразвития закладывает восстановление экономики, выход на докризисный уровень (средний показатель ВВП 2021 года) произойдет к концу 2025 года», — отметил он.

В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста экономики на 3,7 и 2,6% соответственно.

Читайте на РБК Pro Pro Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого Статьи Pro Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Кейсы Pro Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков Статьи Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro Хотите дожить до 120 лет — действуйте как проектный менеджер Хотите дожить до 120 лет — действуйте как проектный менеджер Инструкции Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи Pro В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит Инструкции Pro Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Статьи

Оценка спада на 2022 год несколько завышена Минэкономразвития — скорее всего, он попадет в диапазон 3–4%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Однако в следующем году ситуация может относительно усугубиться, поэтому ухудшение ожиданий на этот период выглядит оправданным.

«Масштаб спада 2023 года может быть больше, чем в 2022-м или сопоставимым с ним. В этом году экономика неплохо справляется, но очевидно, что санкционное давление не исчерпано и структурная трансформация придется именно на следующий год», — констатирует она.

По данным Росстата, в первом квартале 2022 года ВВП увеличился на 3,5% в годовом выражении, однако во втором ушел в отрицательную зону, сократившись на 4%.

Инфляция и доходы населения

Минэкономразвития пересмотрело и оценки по инфляции. Вместо 17,5% к концу 2022 года ведомство прогнозирует темпы роста цен на уровне 13,4%. «Пик спада потребительского спроса произошел во втором квартале. Министерство рассчитывает, что в дальнейшем он будет восстанавливаться, в результате чего до конца 2022 года закончится дефляция и инфляция будет умеренной», — пояснил федеральный чиновник. Впрочем, Минэкономразвития допускает, что снижение цен (традиционное вследствие удешевления плодоовощной продукции) может захватить и сентябрь, но общую картину это не изменит.

В 2023 году рост цен, по оценкам ведомства, замедлится до 5,5%, в 2024-м — до 4,2%, а в 2025 году вернется к целевому ориентиру ЦБ в 4%, следует из документа. Минэкономразвития исходило из того, что в ближайшие годы не будет происходить чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, пояснил федеральный чиновник.

Изменились и прогнозы по реальным располагаемым доходам населения. Теперь Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам 2022 года они снизятся на 2,8% (предыдущие ожидания были на уровне минус 6,8%), а в следующих годах увеличатся на 1,2, 3,5 и 2% соответственно. Этот прогноз отражает в том числе эффект от уже принятых мер поддержки населения, однако при введении новых льгот (например, разовых выплат на детей и т.д.) может быть скорректирован, допустил федеральный чиновник.

Тот факт, что прогноз предполагает более активное снижение ВВП по сравнению с реальными доходами, может говорить об изменениях потребительского поведения или масштабном сокращении инвестиционной активности, отмечает Орлова. Кроме того, такая ситуация свидетельствует о возможной замене недостающих России технологий трудом в ближайшем будущем (то есть производительность может снизиться), полагает она. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на минувших выходных заявил, что дно спада инвестиций придется на первое полугодие 2023 года.

Уровень безработицы в среднем за 2022 год прогнозируется ведомством на уровне 4,8% (предыдущая оценка — 6,7%), однако в 2023 году ожидается его рост до 5,2%. Негативная динамика будет связана с увеличением количества рабочих мест «под угрозой» — в простое, в неполном рабочем дне. При этом очевидно, что по ряду отраслей государственные меры поддержки не будут тянуться бесконечно, отметил чиновник, знакомый с ходом обсуждения прогноза Минэкономразвития.

«Отличие нынешней безработицы в том, что сейчас она будет носить ярко выраженный структурный характер. В какой-то момент возникнет ситуация дефицита рабочей силы в одних отраслях и регионах и безработица в других. Однако Минэкономразвития считает, что период повышенной безработицы будет не очень продолжительным и к концу 2023 года получится выйти на нормальные, не экстремальные показатели», — сказал он.

В 2024 году безработица ожидается на уровне 4,6%, в 2025-м — 4,5%. Пока же показатель находится на историческом минимуме в 3,9%.

Внешняя торговля и инвестиции

В первом полугодии был зафиксирован крайне высокий профицит торгового баланса (разница между экспортом и импортом, $158,4 млрд по данным ЦБ), и Минэкономразвития ожидает его постепенного сокращения, отметил федеральный чиновник. Это произойдет как за счет восстановления импорта, так и за счет некоторого снижения экспорта из-за необходимости переориентировать торговые потоки на новые направления и потерь в объемах, связанных с этим.

В 2022 году профицит торгового баланса составит $299 млрд: экспорт достигнет $585 млрд, а импорт — $285 млрд, следует из проекта прогноза. В мае оценки ведомства были более консервативными: $482 и $251 млрд соответственно. Главную роль в позитивной динамике внешней торговли сыграет ослабление курса рубля, полагают в Минэкономразвития. Роль параллельного импорта в министерстве не склонны завышать: все-таки механизм не затрагивает основную его массу, сказал журналистам федеральный чиновник. Объем параллельного импорта к концу 2022 года достигнет $16 млрд, оценил на днях вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это лишь около 5% общего импорта товаров в Россию за 2021 год.

В 2022 году среднегодовой курс рубля составит 68,1 руб. за доллар, в 2023-м — 69,2 руб., а в 2024 и 2025 годах — 72,9 и 74,8 руб., следует из документа. Цена на нефть марки Urals заложена на уровне $82,7 за баррель в 2022 году, который будет постепенно снижаться и достигнет $61,3 за баррель к 2025 году. По этому показателю сейчас еще «идут дебаты» между ведомствами, знает источник, знакомый с дискуссией.

По инвестициям спад впереди, полагают в Минэкономразвития. «В первом квартале этого года инвестиционная активность была высокой, за второй квартал данных пока нет, но Минэкономразвития считает, что спад уже пошел, так как сейчас ускоренно завершаются начатые проекты и часть новых проектов поставлена на паузу», — отметил федеральный чиновник.

По прогнозу ведомства, инвестиции в основной капитал в 2022 году сократятся на 10,8% (против 19,4% в предыдущей версии), в 2023-м — на 4,9%. На траекторию роста капитальные вложения выйдут только в 2024 году (плюс 7%).

Другие прогнозы

В начале августа свой макропрогноз обновил ЦБ, разброс его оценок шире. Регулятор закладывает инфляцию на конец 2022 года в диапазоне 12–15% с дальнейшим снижением до 5–7% в 2023 году. ВВП по итогам нынешнего года, согласно ожиданиям ЦБ, сократится на 4–6%, а в 2023-м снижение составит 1–4% и будет отражать «эффект базы первого квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска». Таким образом, и по инфляции, и по динамике экономики в целом прогноз Минэкономразвития попадает в диапазон ЦБ.

Улучшили свои ожидания и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Их оценки оказались более оптимистичными, чем у властей. По их мнению, в 2022 году ВВП сократится на 4,8–5% с последующим снижением на 0,5–1%, а инфляция в декабре текущего года не превысит 11–14%.

Ожидания по динамике реальных доходов у ЦМАКПа консервативнее, чем у Минэкономразвития. Центр прогнозирует их двухлетнее снижение на 3,3–3,8% в 2022 году и на 1–1,2% в 2023-м.