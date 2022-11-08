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Экономика ,  
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Набиуллина заявила об угрозе жесткого развития событий в экономике мира

Набиуллина заявила об угрозе более жесткого развития событий в мировой экономике
В последние месяцы баланс рисков для мировой экономики сместился в сторону жесткого варианта развития событий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ситуация в мировой экономике заметно осложнилась, что требует ускоренной структурной перестройки экономики России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов (трансляция заседания велась на сайте Госдумы).

Глава ЦБ отметила, что за последние месяцы баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий». Глобальному кризису посвящен один из разработанных экспертами ЦБ РФ сценариев дальнейшего развития в мире.

«В этом сценарии повышения ставок ведущими центральными банками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции. Ставки будут высокими, менее предсказуемыми дальше, это будет давить на рост глобальной экономики, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности. Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация глобальной экономики, усилятся санкции на Россию, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами», — сказала Набиуллина.

«Если в мире разразится кризис, наш путь будет труднее», — предупредила Набиуллина, отметив, что на структурную трансформацию российской экономики в любом случае потребуется не один год, она будет идти «и в следующем году, и в последующие годы».

В то же время Набиуллина отметила, что в базовом сценарии ЦБ России вероятность развития глобальной рецессии не заложена, хотя темпы роста мировой экономики будут сдерживаться мерами, предпринимаемыми в разных странах мира для борьбы с инфляцией.

О необходимости «перестройки» в экономике России власти начали говорить весной этого года, после санкций, введенных странами Запада. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что экономике понадобится по меньшей мере полгода на восстановление и перестройку после санкций. «Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе — не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», — сказал он.

Контуры структурной трансформации экономики аналитики Центробанка описали в апрельском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». По их мнению, перестройка будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей; секторы, использующие наиболее современные иностранные технологии или достигшие высокого уровня цифровизации, рискуют пострадать сильнее других. Кроме того, полагают аналитики ЦБ, в России вновь вырастет роль «челночного малого бизнеса».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в мае оценивал сроки первого этапа экономической «перестройки» в два года — это то время, которое потребуется на адаптацию к новым условиям и «первые шаги». Более глубокая перестройка экономики займет значительное время, считает глава Счетной палаты: инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют пять—десять лет. Он также считает, что глубина экономического спада в первые годы «перестройки» экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике.

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Эльвира Набиуллина ЦБ глобальный кризис

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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