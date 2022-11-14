МВФ предупредил о мрачных перспективах мировой экономики

МВФ после снижения прогноза ВВП предупредил о более мрачных перспективах мировой экономики

В МВФ ожидают дальнейшего замедления роста мировой экономики из-за последствий пандемии и боевых действий на Украине, а также высокой инфляции. Ужесточение мер для борьбы с последней скажется на экономической активности

Перспективы мировой экономики выглядят более мрачными, чем месяц назад, когда Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% (на 0,2% ниже июльского прогноза), считает экономист исследовательского отдела фонда Трюггви Гудмундссон.

По мнению эксперта, на это указывает снижение индекса деловой активности в странах G20 в последние месяцы. Согласно графикам, приведенным на сайте МВФ, в октябре падение зафиксировали почти во всех развитых странах, кроме Японии и США (среди стран с развивающейся экономикой — в России, Турции, ЮАР и Китае).

В отчете фонда в преддверии саммита G20 среди основных вызовов для мировой экономики названы:

высокая инфляция во многих странах, которая требует ужесточения денежно-кредитной политики;

слабые темпы роста в Китае на фоне ограничительных мер из-за пандемии и кризиса на рынке недвижимости;

боевые действия на Украине и связанные с ними санкции, которые привели к перебоям с поставками, ухудшению продовольственной безопасности и энергокризиса (последний особенно ощущается в Европе на фоне резкого сокращения поставок российского газа).

«Проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает, что впереди нас ждут новые вызовы», — считает Гудмундссон. Экономист полагает, что в ближайшие месяцы страны продолжат ужесточать налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику для снижения инфляции. «Эти действия будут сказываться на экономической активности, особенно в таких секторах, как недвижимость», — пишет он.

Как пишет Bloomberg, в октябре МВФ допустил, что потери мировой экономики к 2026 году могут составить до $4 трлн.

Согласно октябрьскому отчету фонда, глобальная инфляция достигнет пика в 9,5% в 2022 году, а затем замедлится до 4,1% к 2024 году. В следующем году снижение ждет экономику США, Китая и Еврозоны, считают в фонде.

При этом МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2022 году. Он ожидает ее падения на 3,4 вместо 6%, прогнозировавшихся им в июле, и 8,5% — в апреле. Прогноз на 2023 год также оказался более позитивным: снижение ВВП России, как полагают в МВФ, составит 2,3%, а не 3,5%.