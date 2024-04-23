Матвиенко заявила о заготовленном ответе на изъятие замороженных активов

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские власти подготовили ответ на случай изъятия замороженных активов государства в других странах в пользу Украины, законопроект об этом ждет рассмотрения, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».

Об этом она заявила в связи с решением палаты представителей США, которая 20 апреля одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию российских активов в пользу Украины. Речь идет о $4–5 млрд. Документ еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

«У нас также (есть) заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно, по ответным мерам», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, европейцы потеряют в результате больше, чем россияне. «И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики», — добавила спикер.

Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

МИД России предупреждал, что в российской юрисдикции есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть распространены ответные действия в случае конфискации российских активов на Западе.