МИД исключил обмен российских активов на территории после статьи WSJ

Германия против изъятия активов России из-за «призрака Второй мировой» и предлагает их использовать, чтобы побудить Москву уступить территории, пишет WSJ. Захарова исключила такой вариант: «Активы на территории не меняются»

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия не уступит взятые под контроль в ходе военной операции на Украине территории в обмен на заблокированные за рубежом активы, заявила представитель МИДа Мария Захарова, подчеркнув, что использование этих средств Западом повлечет за собой жесткий ответ Москвы.

Так она прокомментировала публикацию The Wall Street Journal, в которой говорится об отказе Германии поддержать конфискацию замороженных российских активов. В частности, как пишет газета, Берлин утверждает, что эти средства надо оставить неприкосновенными, «чтобы использовать их в качестве рычага на любых переговорах по прекращению конфликта» и для того, чтобы побудить Россию уступить территории.

«Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ», — написала Захарова в телеграм-канале.

В 2022 году в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после соответствующих референдумов. Большинство государств считают результаты голосования незаконными, как и референдум, после которого в состав России вошел Крым в 2014 году, ряд стран ввели против Москвы санкции. Российские власти считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым.

WSJ назвала и другие причины для отказа Германии поддержать конфискацию российских активов. Среди них — «призрак Второй мировой войны». Берлин опасается, что такая мера может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой. Берлин выплатил репарации пострадавшим от вторжения немецкой фашистской армии странам.

Однако в последнее время активизировалось обсуждение дополнительных выплат, о них заявляли, в частности, Польша, Греция и Италия. Германия утверждает, что ее первоначальные послевоенные выплаты и международный договор 1990 года, закрепивший границы страны после ее воссоединения, решили проблему. Документ подписали СССР и США; Греция, Италия и Польша в нем не участвовали. Варшава после вступления в ЕС в 2004 году отказалась от требований компенсации.

Глава аналитического центра Pism Славомир Дебски называет еще одну причину позиции Германии: по его словам, это может быть связано с тем, что в России продолжают вести бизнес 272 немецкие компании. WSJ отмечает, что Берлин только недавно поддержал инициативу использования непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

В странах G7, ЕС и Австралии заблокированы активы российского ЦБ на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Минфин России в 2022 году оценивал их в $300 млрд. Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской финансовой группы Euroclear. С начала военного конфликта Москвы и Киева на Западе звучат призывы передать замороженные активы в пользу Украины. Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что рассматриваются ряд возможностей — от полной конфискации до использования в качестве залога. Первый вариант поддерживают Соединенные Штаты, а Германия и Франция призывают к большей осторожности, так как опасаются, что подобный шаг может создать опасные прецеденты.

В Евросоюзе в феврале согласовали вариант решения, предполагающий использование не самих активов, а полученных от них доходов. Согласно плану Еврокомиссии, 90% этих доходов пойдут на закупку оружия для Украины, остальные 10% — на восстановление страны. ЕС продолжает работать над механизмом конфискации российских активов в координации со странами G7. В конце апреля в США был принят закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который среди прочего подразумевает конфискацию замороженных в стране российских активов для последующего финансирования поддержки Киева. Речь идет о $4–5 млрд.

Кремль предупреждал, что изъятие российских активов станет «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств». В МИДе обратили внимание, что Москва располагает значительным объемом западных средств, имуществом в российской юрисдикции, «на которое могут распространяться ответные действия».