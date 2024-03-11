Власти выбрали организатора выкупа замороженных активов у инвесторов

Организатором выкупа замороженных активов у частных инвесторов и их дальнейшей перепродажи иностранцам станет брокер «Инвестиционная палата». Под обмен попадут порядка 3,5 тыс. биржевых инструментов

Здание Министерства финансов Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Брокер «Инвестиционная палата» будет организатором торгов, в ходе которых нерезиденты получат право выкупить замороженные иностранные ценные бумаги российских инвесторов, говорится в сообщении Минфина, поступившем в РБК. Соответствующее решение 2 февраля приняла правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, уточняется в релизе самой «Инвестпалаты».

Правкомиссия также установила порядок расчета совокупной начальной стоимости продаваемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утвердила условия проведения торгов, отметили в Минфине. «Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года», — добавили там.

Как уточняет «Инвестиционная палата», физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов. Их список будет опубликован на сайте брокера.

Обмен произойдет в рамках указа президента Владимира Путина № 844, который он подписал в начале ноября. Согласно документу, иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария — он попал под ограничения Евросоюза в июне 2022 года, хотя операции по бумагам прекратили проходить еще раньше, вскоре после начала военной операции России на Украине. В указе Путина отмечалось, что сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых и должна определить правкомиссия. Российская сторона не ведет переговоров с западными регуляторами по поводу обмена активов, расчет на то, что получать там разрешения на обмен должны будут сами нерезиденты, заинтересованные в возврате своих денег.

В первую очередь, под обмен попадут портфели российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. (или часть портфеля в пределах этой суммы). При этом схема не решит все проблемы некрупных инвесторов, предупреждал ЦБ. «На счетах у нас значительно больше активов, когда мы говорим о заблокированных. Денег на счетах типа «С», наверное, недостаточно, для того чтобы полностью перекрыть эту историю», — отмечала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. В то же время ЦБ видит интерес иностранцев к процедуре обмена. В дальнейшем власти могут увеличить суммы для обмена замороженных активов инвесторами с нынешних 100 тыс. до 1 млн руб. и более, говорил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Участие в обмене будет добровольным. Контроль за тем, чтобы заявленные со стороны россиян бумаги не превышали по стоимости 100 тыс. руб., будут осуществлять брокеры и управляющие, решил ранее ЦБ. Купленные нерезидентами активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Деньги, которые российские инвесторы получат от продажи, будут переведены на счета, которые они смогут указать сами.

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году, ее центральный офис расположен в Воронеже. Компания занимается брокерским обслуживанием частных клиентов, доверительным управлением активами, прямыми инвестициями. Сейчас собственником компании через цепочку юридических лиц выступает ее генеральный директор Алексей Седушкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

После введения санкций на российский финансовый сектор некоторые брокеры переводили активы своих клиентов именно в «Инвестпалату». По собственным данным компании, на 1 января 2024 года сумма активов клиентов на депозитарном обслуживании составляла 120 млрд руб. Активы под управлением брокера резко выросли в 2022 году, как раз после перевода активов от других брокеров (компания не находится под санкциями). «Инвестпалата» оценивала прирост активов «чуть ли не в 50 раз». Но «нужно разделить еще живые и неживые активы», говорил «РБК Инвестициям» Седушкин: «По моим оценкам, где-то 90–95% заведенных к нам активов — это заблокированные активы».