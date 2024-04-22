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Война санкций ,  
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Кремль пригрозил судом в случае конфискации российских активов

Песков: Россия предпримет ответные действия при конфискации активов для Украины
Сюжет
Война санкций
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Планы Запада конфисковать российские активы он назвал посягательством на государственную и частную собственность, а также противозаконными действиями.

«И, соответственно, они [действия] будут так или иначе предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств», — сказал Песков.

По его словам, и то и другое будет очень сложным процессом, но также будет наносить «сильный ущерб» экономическим интересам США.

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20 апреля палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины. Речь идет о $4–5 млрд. Документ еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

МИД России предупреждал, что в российской юрисдикции есть значительный объем западных средств и имущества, на которые могут быть распространены ответные действия в случае конфискации российских активов на Западе.

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Теги
Дмитрий Песков конфискация российские активы активы за рубежом Украина
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