Кремль назвал изъятие активов России гвоздем в гроб экономики Запада

Возможное изъятие замороженных активов России и ответные действия Москвы станут «солидным гвоздем в гроб» западной экономики, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

«У нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», — сказал Песков.

По его словам, в случае конфискации замороженных активов России западные страны утратят «надежность» для иностранных инвесторов. «Надежность исчезает за одну ночь, за одно решение глупое, непродуманное, восстанавливается десятилетиями, а то и больше», — считает пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что Россия «воспользуется судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы» в случае конфискации активов. Вместе с тем Песков отметил, что пока преждевременно утверждать о том, что Запад примет такое решение.

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