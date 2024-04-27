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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о болезненном ответе на конфискацию активов в США

Медведев: ответ на конфискацию активов в США будет «болезненным»
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Ответ Москвы на конфискацию Вашингтоном российских активов будет асимметричным, но болезненным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

По его словам, у России нет достаточного количества американского госимущества, чтобы симметрично ответить на изъятие российских активов со стороны США в пользу Украины.

«На это необходимо дать ответ. И он в известном смысле есть в нашем законодательстве. <...> Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии)», — написал Медведев.

Реторсия (в международном праве) — правомерные принудительные действия государства в ответ на недружественный акт другого государства. В России эти меры регулируются ст. 1194 Гражданского кодекса.

По словам заместителя председателя Совбеза, речь идет о взысканиях у частных лиц, у которых есть имущество на территории России. Эти граждане обычно выступали инвесторами в российскую экономику, отметил Медведев. В отношении этих людей российское правительство может установить особые ограничения и изымать в пользу государства имущество иностранных граждан.

По словам Медведева, «это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства». Проект изъятия активов России в США зампред Совбеза назвал прекращением права собственности.

Сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд
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Фото:Roberto Schmidt / Getty Images

24 апреля американский сенат одобрил законопроект о выделении $61 млрд для военной поддержки Украины. В билль вошли предложения по использованию замороженных в США российских активов для оказания военной помощи Украине. Речь идет о $4–5 млрд.

Россия выступает против поставок оружия Украине. В Кремле решение называли ожидаемым и прогнозируемым, а также подчеркивали, что одобрение помощи еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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