Путин разрешил выплачивать деньги со счетов типа С «псевдонерезидентам»

Президент подписал указ, допускающий выплаты со счетов типа С россиянам и подконтрольным им компаниям, которые юридически считаются нерезидентами. Объем зависших средств не раскрывается, но эксперты считают его значительным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Резиденты и подконтрольные резидентам компании смогут получить выплаты по бумагам российских эмитентов, зачисленные на счета типа С, следует из указа, подписанного 19 марта президентом Владимиром Путиным.

Документ касается переводов со счетов типа С, которые были открыты иностранному номинальному держателю или платежному агенту. Речь идет о деньгах, зачисленных до 19 марта 2024 года (дата вступления нового указа в силу). Получить их могут:

российские резиденты;

иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц и которые раскрыли структуру такого владения российским налоговым органам;

ряд других организаций, перечисленных в ранее опубликованном указе № 738: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционной банк, Новый банк развития и Российско-кыргызский фонд развития.

Получить со счетов С можно только те выплаты, которые так или иначе относятся к российским компаниям, следует из указа. В частности, речь идет о выплатах по:

акциям российских компаний, ОФЗ и облигациям российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием;

ценным бумагам, удостоверяющим права на российские акции (депозитарные расписки);

еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица.

Указом устанавливаются определенные ограничения в зависимости от сроков приобретения бумаг. Так, для бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года, не предъявляется никаких дополнительных требований. Если же бумаги были приобретены после 1 марта 2022 года, то в цепочке владения ими не должно быть лиц из недружественных государств, кроме тех, которые находятся под контролем россиян.

Зачем нужны счета типа С Режим счетов типа С был введен в марте 2022 года указом президента в рамках ответных мер на западные санкции. Эти счета нужны для перечисления на них выплат по ценным бумагам российских эмитентов, которые принадлежат иностранцам. При этом вывести деньги со счетов типа С без специального разрешения правительственной комиссии невозможно. Средства с них можно использовать для обязательных платежей — например, комиссий за ведение этих счетов, налогов, штрафов и других.

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Как резиденты будут получать выплаты со счетов типа С

Выплаты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на день соответствующего платежа. Для их получения «владелец ценных бумаг вправе направить российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям, которые перечислили средства на счет типа С иностранного номинального держателя или иностранного платежного агента, заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам с указанием реквизитов своего банковского счета, открытого в рублях», говорится в указе.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие такие требования. Перечень документов, как и информацию, которая должна будет содержаться в заявлении, утвердит Банк России. После опубликованного им разъяснения у держателей будет 60 дней на отправку заявления на получение выплат, отмечается в указе. Депозитарий или должник по облигациям должен рассмотреть заявление не позднее 31 дня и принять решение по выплатам. После этого в течение двух дней депозитарий или должник направляет уведомление иностранному номинальному держателю или платежному агенту и в течение десяти дней ожидает от них мотивированных возражений. Если их не поступает, депозитарий или должник направляют в банк поручение о выплатах со счета типа С.

Депозитарий или должник могут отказать в выплатах со счетов типа С, если:

указанная в заявлении держателя сумма выше той, что предназначена для этих бумаг и перечислена на счета типа С;

депозитарий или должник сомневается в полноте или достоверности предоставленных держателем сведений о бумагах.

Зачем нужен новый указ о выплатах со счетов типа С

Опрошенные РБК юристы пояснили, что указ направлен на тех российских инвесторов, чьи средства по тем или иным причинам оказались заблокированы на счетах типа С. Они не могли получать выплаты по бумагам в рублях в соответствии с ранее опубликованным порядком.

Оказаться с заблокированными деньгами на счетах типа С резиденты могли в двух случаях, отмечает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. Во-первых, если российский инвестор держал российские ценные бумаги в иностранной инфраструктуре. [В этом случае] принадлежащие им денежные средства зачислялись на счета депо типа С, открытые иностранным номинальным держателям. Разблокировать такие деньги возможно было и ранее, но теперь ситуация упростилась», — объясняет эксперт.

Совет директоров Банка России принимал отдельные решения, которые устанавливали особые процедуры выплат дохода по ценным бумагам, учтенным через иностранные депозитарии или иностранных номинальных держателей, чтобы избежать «блокировки» резидентов, но они не всегда срабатывали, добавляет старший юрист Verba Legal Александр Колосков. «Например, у некоторых иностранных депозитариев были открыты счета в российских депозитариях задолго до вступления в силу законодательных положений о счетах иностранных номинальных держателей, в результате чего российские депозитарии рассматривали счета таких иностранных депозитариев формально как «владельческие» счета, в результате чего решения ЦБ были не применимы», — объясняет эксперт.

Во-вторых, если российский эмитент продолжал перечислять деньги платежному агенту (например, иностранному банку для расчетов по евробондам), не используя иные способы расчетов, установленные в соответствии с президентским указом № 430, то эти выплаты также блокировались на счетах типа С, продолжает Бойко. Достать эти деньги было невозможно, указывает эксперт. Объем таких средств он оценивает как существенный.

Банк России не раскрывал объем средств на счетах типа С, который приходился на «псевдонерезидентов». Всего по состоянию на конец марта 2023 года (последние доступные данные ЦБ) суммарный объем ликвидных средств на таких счетах оценивался (.pdf) в 500 млрд руб.

Новый указ решает проблему, когда держателем бумаг являлось недружественное иностранное лицо, а реальным бенефициаром — российское или подконтрольная ему компания, подтверждает и старший юрист адвокатского бюро КИАП Роман Суслов. «Формально для выплат в пользу таких лиц все равно открывался счет С, с которого средства списывались только по закрытому перечню оснований. Теперь конечным российским инвесторам разрешили показать документы, подтверждающие их статус владельцев, и разморозить накопившиеся деньги в свою пользу», — объясняет эксперт.

О том, что новый указ разблокирует зависшие выплаты резидентов, говорит и юрист практики налогового и административного права Maxima Legal Сергей Тарасевич. «Фактически это денежные средства, которые находятся в России и которые в конечном итоге должны были бы быть переданы резидентам, но они не могут быть им переданы из-за заморозки на счетах типа С. Возникала ситуация, в которой резиденты страдали из-за принятых в ответ на западные санкции мер», — отмечает эксперт.

Представляется, что данный порядок введен для того, чтобы восстановить в правах российских лиц, которые пострадали от санкционных и контрсанкционных мер, поскольку уже были случаи подачи судебных исков, направленных на восстановление прав резидентов, попавших в такую ситуацию, указывает юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Юлия Зибарева.

Связан ли новый указ с готовящимся обменом активами

В марте 2024 года началась подготовка к обмену активами с иностранными инвесторами. Механизм обмена подразумевает, что зарубежные инвесторы смогут выкупить у россиян иностранные ценные бумаги за деньги со счетов типа С. Новый указ президента фактически подразумевает вывод части денег с этих счетов, но только выплат в адрес россиян, участие которых в обмене в роли покупателей не подразумевается.

Процессы разморозки по новому указу средств резидентов и обмена активов между нерезидентами и резидентами влияют друг на друга, но не находятся в причинной связи, это скорее вопрос эффективности расчетов, рассуждает Суслов.

Вряд ли новый указ связан с готовящимся обменом активами, соглашается Бойко. Действие документа устраняет существовавшие недостатки российского контрсанкционного регулирования, отмечает он. «В то же время важно отметить, что денежные средства, заблокированные на счете типа С Euroclear Bank в НРД, в соответствии с положениями нового указа пойдут на выплаты по ранее вышедшему президентскому указу № 665 (предусматривал выплаты россиянам со счетов типа И, куда поступают платежи иностранцам по еврооблигациям РФ), что позволит ускорить выплаты по данному указу в рамках существующих очередей», — полагает Бойко.