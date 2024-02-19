Глава ЕК заявила, что прибыль от активов России скоро смогут отдать Киеву

ЕС намерен использовать прибыль от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине. Например, как говорила глава Еврокомиссии, их могут направить на производство оружия. Москва считает любые действия с ее средствами воровством

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Евросоюз в ближайшие дни начнет реализацию шагов, направленных на изъятие и последующую передачу Украине прибыли от заблокированных российских активов, заявила на пресс-конференции немецкого Христианско-демократического союза член этой партии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих [замороженных] депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — сказала она (цитата по «РИА Новости»). По словам главы ЕК, реализация плана начнется «в ближайшие дни».

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию.

Пять дней спустя фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно «вложить, например, в производство оружия для Украины».

Решение ЕС поддержали в США. В Госдепартаменте заявили, что «воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять для использования российских активов на благо украинцев». На Западе также изучают возможность конфискации самих активов. Например, писала Financial Times, рассматривалась идея конфискации средств государствами, «пострадавшими» от конфликта. В частности, это могли бы быть союзники Украины, которые финансировали ее экономику и вооруженные силы.

В российском МИДе отмечали, что любые меры Запада к заблокированным активам будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.