«Белнефтехим» сообщил о поступлении чистой нефти из России

«Белнефтехим» сообщил о поступлении чистой нефти из России

Нефть, соответствующая стандартам, поступила на белорусскую границу по нефтепроводу «Дружба». Ранее Белоруссия остановила прием российской нефти из-за превышения концентрации хлорорганики

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

На границу Белоруссии в четверг днем по нефтепроводу «Дружба» поступила качественная нефть из России. Об этом сообщил государственный концерн «Белнефтехим», сославшись на данные диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (южная ветка нефтепровода).

«В 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС [линейной производственно-диспетчерской станции] «Унеча».

После отбора проб и необходимых технологических операций транспортировка нефти продолжилась в сторону станции «Мозырь». Ранее сообщалось, что на Мозырский НПЗ в Белоруссии нефть поступит не ранее 4 мая.

30 апреля «Гомельтранснефть Дружба» остановила прием нефти из России, заявив о поступлении некачественного сырья, в котором были превышены нормы содержания хлорорганики.