«Белнефтехим» сообщил о поступлении чистой нефти из России

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В последующие дни сразу несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».
В «Транснефти» признали, что загрязнение нефти произошло на российском участке. Официальный представитель компании Игорь Демин заявил, что некачественная нефть попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал» в Самарской области. Он считает, что это было умышленное действие.
Первый заместитель гендиректора самарской компании Антон Томилов заявил РБК, что вброс произошел на узле слива и компаундирования нефти Самара — Унеча, который был в конце 2017 года продан другой компании — Городской инновационно-лизинговой, затем его выкупила еще одна компания, «Нефтеперевалка». «СамараТрансНефть-терминал» позднее сообщил, что подаст иск к «Транснефти», настаивая, что заявления трубопроводного оператора наносят ущерб его деловой репутации.
После нескольких дней консультаций заместитель министра энергетики России Павел Сорокин пообещал
, что ситуацию удастся исправить, а спустя две недели после доставки чистой нефти на завод в Мозыре она достигнет границы с Польшей.
Днем 29 апреля представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал, что качественная нефть по трубопроводу «Дружба» достигла диспетчерской станции «Унеча» в Брянской области, граничащей с Белоруссией.
Президент России Владимир Путин 30 апреля на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что история с загрязненной нефтью нанесла ущерб стране. «Самоконтроля недостаточно. Нужно менять эту систему», — сказал Путин.
Глава правительства Дмитрий Медведев в минувший вторник заявил, что за прокачку некачественной нефти по «Дружбе» может грозить уголовная ответственность.