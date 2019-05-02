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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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«Белнефтехим» сообщил о поступлении чистой нефти из России
Нефть, соответствующая стандартам, поступила на белорусскую границу по нефтепроводу «Дружба». Ранее Белоруссия остановила прием российской нефти из-за превышения концентрации хлорорганики
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

На границу Белоруссии в четверг днем по нефтепроводу «Дружба» поступила качественная нефть из России. Об этом сообщил государственный концерн «Белнефтехим», сославшись на данные диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (южная ветка нефтепровода).

«В 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь, — говорится в сообщении. — Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС [линейной производственно-диспетчерской станции] «Унеча».

После отбора проб и необходимых технологических операций транспортировка нефти продолжилась в сторону станции «Мозырь». Ранее сообщалось, что на Мозырский НПЗ в Белоруссии нефть поступит не ранее 4 мая.

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Расследованием слива «грязной» нефти в «Дружбу» займется ФСБ

30 апреля «Гомельтранснефть Дружба» остановила прием нефти из России, заявив о поступлении некачественного сырья, в котором были превышены нормы содержания хлорорганики.

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В последующие дни сразу несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

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В Минске заявили о полном возобновления работы «Дружбы» через полгода

В «Транснефти» признали, что загрязнение нефти произошло на российском участке. Официальный представитель компании Игорь Демин заявил, что некачественная нефть попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал» в Самарской области. Он считает, что это было умышленное действие.

Первый заместитель гендиректора самарской компании Антон Томилов заявил РБК, что вброс произошел на узле слива и компаундирования нефти Самара — Унеча, который был в конце 2017 года продан другой компании — Городской инновационно-лизинговой, затем его выкупила еще одна компания, «Нефтеперевалка». «СамараТрансНефть-терминал» позднее сообщил, что подаст иск к «Транснефти», настаивая, что заявления трубопроводного оператора наносят ущерб его деловой репутации.

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Медведев исключил влияние инцидента с «Дружбой» на переговоры с Минском


После нескольких дней консультаций заместитель министра энергетики России Павел Сорокин пообещал, что ситуацию удастся исправить, а спустя две недели после доставки чистой нефти на завод в Мозыре она достигнет границы с Польшей.

Днем 29 апреля представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал, что качественная нефть по трубопроводу «Дружба» достигла диспетчерской станции «Унеча» в Брянской области, граничащей с Белоруссией.

Президент России Владимир Путин 30 апреля на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что история с загрязненной нефтью нанесла ущерб стране. «Самоконтроля недостаточно. Нужно менять эту систему», — сказал Путин.

Глава правительства Дмитрий Медведев в минувший вторник заявил, что за прокачку некачественной нефти по «Дружбе» может грозить уголовная ответственность.

Авторы: Маргарита Девяткина, Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, нефтепровод
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