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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти
Компания «СамараТрансНефть-терминал» заявила, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году. Ранее «Транснефть» заявляла, что в загрязнении виновна самарская компания
Фото: stn-terminal.ru

Как рассказал РБК первый заместитель генерального директора «СамараТрансНефть-терминала» Антон Томилов, информация о том, что вброс хлороорганики в трубопровод «Дружба» произошел по ее вине, является некорректной. Таким образом, там прокомментировали заявление официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Томилов объяснил, что узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара-Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан 26 декабря 2017 года Городской Инновационно-лизинговой компании. Позже компания ООО «Нефтеперевалка» взяла в лизинг узел, а еще позднее — купила его, заявил РБК Томилов. » По сути он сейчас и эксплуатирует [узел], если в аренду не сдал кому-либо», — добавил в разговоре с РБК Антон Томилов.

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В компании «СамараТрансНефть-терминал» подчеркнули, что коммерческих отношений с ООО «Нефтеперевалка» у компании нет. «На текущий момент собственное подключение к трубопроводу АК «Транснефть» у компании отсутствует», — заявили там.

«С понедельника на территории УСИКН проходят проверочные мероприятия. «СамаруТранснефть-терминал» к следственным действия никак не привлекали», — сказал РБК Томилов. Узел слива находится через железную дорогу от завода «СамараТранснефть-Терминал», уточнил он.

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По данным СПАРК, 100% Нефтеперевалки принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай. Уставной капитал «Нефтеперевалки» компании составляет 10 тыс руб., в ней работает не более пяти человек. Ее лизингодателем является Городская инновационно-лизинговая компания. Связаться с представителями Нефтепервалки не удалось.

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Ранее Демин заявил журналистам, что вброс через «СамараТрансНефть-терминал» был сделан умышленно. Он указал, что в Самаре, а также в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

Игорь Демин отказался комментировать заявление «СамараТрансНефть-терминала».

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Компания «Нефтеперевалка» была создана 3 октября 2017 года, ее адрес регистрации — Самарская область, Волжский район, село Николаевка. Как раз, рядом с этим селом находится НПЗ «СамараТранснефть-Терминал». Нефтеналивной терминал (узел слива и компаундирования нефти) расположен в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего завода «СамараТранснефть-Терминал», говорится на сайте последней. Это комплекс технологических сооружений, предназначенных для приема от нефтедобывающих компаний нефтяного сырья различного состава. Нефтепродукты доставляются автомобильным транспортом из районов Самарской области, юга Ульяновской области и севера Оренбургской области для последующей сдачи в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Мощность комплекса по приему-сдаче углеводородного сырья составляет 1 млн т нефти в год.

«СамараТранснефть-Терминал» проходит процедуру наблюдения, после которой надеемся, что начнется оздоровление предприятия. До конца первого квартала 2020 года планируем завершить строительство новой установки, увеличив переработку с 250 тыс. до 2 млн т», — сказал РБК Томилов. Следующий этап, по его слвоам, — увеличение переработки до 4 млн». Томилов утверждает, что у СТНТ нет договорных отношений с нефтеналивным терминалом.

Неделю назад «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества российской нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в белорусскую трубу «Гомельтранснефть Дружба». После этого Белоруссия была вынуждена остановить экспорт светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и пр.) на Украину и в Польшу, а затем несколько европейских стран приостановили прием российской нефти по этому трубопроводу — Германия, Польша, Словакия и Венгрия.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Артем Филипенок
Теги: «Транснефть», «Дружба»
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