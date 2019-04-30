Расследованием слива «грязной» нефти в «Дружбу» займется ФСБ

«Транснефть» передала материалы по загрязнению нефти в «Дружбе» самарскому управлению ФСБ, рассказал на встрече с Путиным глава компании. То, что к расследованию инцидента могут подключиться спецслужбы, ранее допускал президент

Фото: Bela Szandelszky / AP

После завершения внутрикорпоративного расследования загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» компания «Транснефть» передала материалы по этому поводу управлению ФСБ по Самарской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев, стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

В беседе с главой государства он еще раз подчеркнул, что загрязнение, по оценкам компании, произошло по мошеннической схеме. Это был умышленный слив нефти, уверен Токарев.

Частное предприятие в Самаре, которое, по данным «Транснефти», стало виновником загрязнения, «является своеобразным коллектором». Оно собирает нефть малых производителей в регионе (в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях), обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов, пояснил глава компании.

«В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку», — заверил Токарев.

Виновником случившегося «Транснефть» ранее называла компанию «СамараТрансНефть-терминал», находящуюся в стадии банкротства. Там, комментируя это, заявили, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» произошел вброс загрязненной нефти, предприятие продало еще в 2017 году. Накануне «СамараТрансНефть-терминал» заявила о планах подать на «Транснефть» в суд из-за обвинений в загрязнении нефти.