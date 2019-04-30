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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Расследованием слива «грязной» нефти в «Дружбу» займется ФСБ
«Транснефть» передала материалы по загрязнению нефти в «Дружбе» самарскому управлению ФСБ, рассказал на встрече с Путиным глава компании. То, что к расследованию инцидента могут подключиться спецслужбы, ранее допускал президент
Фото: Bela Szandelszky / AP

После завершения внутрикорпоративного расследования загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» компания «Транснефть» передала материалы по этому поводу управлению ФСБ по Самарской области. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев, стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

В беседе с главой государства он еще раз подчеркнул, что загрязнение, по оценкам компании, произошло по мошеннической схеме. Это был умышленный слив нефти, уверен Токарев.

Частное предприятие в Самаре, которое, по данным «Транснефти», стало виновником загрязнения, «является своеобразным коллектором». Оно собирает нефть малых производителей в регионе (в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях), обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества, и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов, пояснил глава компании.

«В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку», — заверил Токарев.

Виновником случившегося «Транснефть» ранее называла компанию «СамараТрансНефть-терминал», находящуюся в стадии банкротства. Там, комментируя это, заявили, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» произошел вброс загрязненной нефти, предприятие продало еще в 2017 году. Накануне «СамараТрансНефть-терминал» заявила о планах подать на «Транснефть» в суд из-за обвинений в загрязнении нефти.

Бизнес
Путин после истории с «Дружбой» раскритиковал контроль за качеством нефти

О том, что к расследованию случившегося в случае, если внутрикорпоративного изучения ситуации будет недостаточно, могут подключиться спецслужбы, ранее допускал президент России Владимир Путин.

Об ухудшении качества российской нефти, идущей по трубопроводу «Дружба», стало известно на прошлой неделе. Об этом тогда сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». В российской экспортной смеси Urals, отмечали представители предприятия, были обнаружены хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». В «Транснефти» проблему признали, обнаружили месторасположение источника загрязнения (на участке нефтепровода Самара — Унеча) и пообещали его устранить.

Тем не менее спустя еще несколько дней стало известно, что из-за некачественной нефти сломалось оборудование на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Минск после этого приостановил экспорт светлых нефтепродуктов. Возобновлен он был только спустя два дня, 25 числа.

Затем из-за проблем с качеством принимать Urals также не захотели другие покупатели по трубопроводу «Дружба» (среди них — Германия, Польша и Словакия).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Дружба», ФСБ, "DM – авто"
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