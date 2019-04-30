Медведев исключил влияние инцидента с «Дружбой» на переговоры с Минском

Премьер-министр Дмитрий Медведев исключил связь инцидента с загрязнением нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», с переговорами Москвы и Минска по поводу налогового маневра в России.

«Что касается увязки последствий этого инцидента и всякого рода иных решений, которые находятся в периметре обсуждения между Россией и Белоруссией, то здесь никакой увязки быть не может», — сказал Медведев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

19 апреля «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества поступающей из России по трубопроводу «Дружба» нефти за счет повышенного содержания в ней хлорорганических соединений. Из-за этого Минск был вынужден ограничить, а затем и временно прекратить экспорт светлых нефтепродуктов (бензин, авиационный керосин, дизтопливо и др.) на Украину и в несколько европейских стран. Закупки российской нефти, поступающей по «Дружбе», также приостановили Германия, Польша и Словакия.

Российский оператор «Дружбы», компания «Транснефть», признала проблему и заявила о принятии мер для скорейшего разрешения ситуации. Комментируя инцидент с «Дружбой», Медведев также допустил наказание для ответственных за загрязнение нефти вплоть до уголовного.