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Политика ,  
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Медведев исключил влияние инцидента с «Дружбой» на переговоры с Минском

Премьер-министр Дмитрий Медведев исключил связь инцидента с загрязнением нефти, поступающей в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», с переговорами Москвы и Минска по поводу налогового маневра в России. 

«Что касается увязки последствий этого инцидента и всякого рода иных решений, которые находятся в периметре обсуждения между Россией и Белоруссией, то здесь никакой увязки быть не может», — сказал Медведев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

19 апреля «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества поступающей из России по трубопроводу «Дружба» нефти за счет повышенного содержания в ней хлорорганических соединений. Из-за этого Минск был вынужден ограничить, а затем и временно прекратить экспорт светлых нефтепродуктов (бензин, авиационный керосин, дизтопливо и др.) на Украину и в несколько европейских стран. Закупки российской нефти, поступающей по «Дружбе», также приостановили Германия, Польша и Словакия.

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Российский оператор «Дружбы», компания «Транснефть», признала проблему и заявила о принятии мер для скорейшего разрешения ситуации. Комментируя инцидент с «Дружбой», Медведев также допустил наказание для ответственных за загрязнение нефти вплоть до уголовного.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее Минфин Белоруссии подсчитал, что из-за налогового маневра в России Минск может потерять $10 млрд в течение шести лет. 

Теги: Дмитрий Медведев, «Дружба», налоговый маневр
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