«Транснефть» назвала точку вброса «грязной» нефти в трубопровод «Дружба»

По данным компании, это произошло через частный «Самаратранснефтьтерминал». Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении. По «Дружбе» российская нефть поставляется через Белоруссию в Европу

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Хлорорганика, которая привела к загрязнению российской нефти, была вброшена в трубопровод «Дружба» через частный «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ), который обслуживает несколько малых производителей, причем сделано это было умышленно. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему», — рассказал Демин.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области РБК сообщили, что не обладают информацией о следственных действиях.

«Нам об этом ничего не известно», — сказал представитель управления.

В пресс-службе областного СУ СКР на звонки РБК не ответили.