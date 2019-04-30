Путин после истории с «Дружбой» раскритиковал контроль за качеством нефти

Президент Владимир Путин обсудил с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым ситуацию с поставкой некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба». Токарев, согласно стенограмме на сайте Кремля, заявил, что предприятие в Самарской области «в нарушение всех технологических регламентов умышленно» слила некачественную нефть в «Дружбу».
Путин спросил, как контролируется процесс запуска нефти в трубопроводы. Токарев ответил, что «большинство» из 150 пунктов приема принадлежит «крупным нефтяным компаниям», но есть и частные предприятия, которые по условиям договора с «Транснефтью» принимают нефть, контролируют ее качество и передают в нефтепроводы.
Токарев сказал, что в случае с поставкой нефти в Белоруссию произошло «чистой воды мошенничество». Президент подчеркнул, что для России это нанесло «очень серьезный» ущерб, в том числе и имиджевый.
«Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему», — сказал Путин.
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