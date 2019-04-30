Путин после истории с «Дружбой» раскритиковал контроль за качеством нефти

Путин после истории с «Дружбой» раскритиковал контроль за качеством нефти

Глава «Транснефти» сказал президенту, что некачественная нефть в «Дружбу» попала из-за компании в Самарской области. Путин заявил, что история с грязной нефтью нанесла ущерб России, и призвал менять систему контроля за качеством

Владимир Путин и Николай Токарев (слева направо) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин обсудил с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым ситуацию с поставкой некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба». Токарев, согласно стенограмме на сайте Кремля, заявил, что предприятие в Самарской области «в нарушение всех технологических регламентов умышленно» слила некачественную нефть в «Дружбу».

Путин спросил, как контролируется процесс запуска нефти в трубопроводы. Токарев ответил, что «большинство» из 150 пунктов приема принадлежит «крупным нефтяным компаниям», но есть и частные предприятия, которые по условиям договора с «Транснефтью» принимают нефть, контролируют ее качество и передают в нефтепроводы.

Токарев сказал, что в случае с поставкой нефти в Белоруссию произошло «чистой воды мошенничество». Президент подчеркнул, что для России это нанесло «очень серьезный» ущерб, в том числе и имиджевый.

«Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему», — сказал Путин.

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