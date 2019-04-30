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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В Минске оценили срок полного возобновления работы «Дружбы»
При этом восстановлена будет работа только одной из двух ниток нефтепровода, вторая на неопределенный срок останется хранилищем некачественной нефти

Объемы прокачки нефти по белорусскому участку трубопровода «Дружба» планируется вывести на уровень в 60-65% среднегодовой загрузки к 10-11 мая 2019 года, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

По словам первого замглавы компании и ее главного инженера Андрея Вериго, даже после этого система будет работать в «функционально ограниченном режиме», а на полное ее восстановление потребуется не менее полугода. 

Вериго также отметил, что речь идет о возобновлении работы только одной из ниток «Дружбы», вторая же «на неопределенное время» останется хранилищем для некондиционной нефти. Общий ее объем в трубопроводах Белоруссии, России, Украины и Польши «Гомельтранснефть Дружба» оценивает в 5 млн тонн.

Материал дополняется
 



 

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Дружба», Белоруссия
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