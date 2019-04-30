В Минске оценили срок полного возобновления работы «Дружбы»

Объемы прокачки нефти по белорусскому участку трубопровода «Дружба» планируется вывести на уровень в 60-65% среднегодовой загрузки к 10-11 мая 2019 года, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
По словам первого замглавы компании и ее главного инженера Андрея Вериго, даже после этого система будет работать в «функционально ограниченном режиме», а на полное ее восстановление потребуется не менее полугода.
Вериго также отметил, что речь идет о возобновлении работы только одной из ниток «Дружбы», вторая же «на неопределенное время» останется хранилищем для некондиционной нефти. Общий ее объем в трубопроводах Белоруссии, России, Украины и Польши «Гомельтранснефть Дружба» оценивает в 5 млн тонн.
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