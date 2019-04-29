Обвиненная в порче нефти самарская компания пригрозила «Транснефти» судом

Компания «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) решила подать в суд на трубопроводного оператора «Транснефть». Поводом для иска стало заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина, назвавшего СТНТ виновником вброса в трубопровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти.
«Заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина является некорректным и наносит урон деловой репутации ООО «СамараТрансНефть-терминал». В связи с этим СТНТ намерена обратиться в суд», — цитирует пресс-служба СТНТ слова первого заместителя гендиректора компании Антона Томилова.
Он пояснил, что СТНТ является потребителем нефти и не имеет никакого отношения к сдаче нефти в трубопровод.
«Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу «Транснефти», — подчеркнул Томилов, призвав оператора назвать настоящего виновника случившегося.