Обвиненная в порче нефти самарская компания пригрозила «Транснефти» судом

​Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался комментировать РБК заявление СТНТ.

19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В последующие дни сразу несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

26 апреля Демин заявил, что хлорорганика, которая привела к загрязнению российской нефти, была вброшена в трубопровод «Дружба» через частный «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ), который обслуживает несколько малых производителей.

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — сказал представитель «Транснефти».

По данным СТНТ, упомянутый терминал еще в 2017 году продан ООО «Нефтеперевалка», с которой компания не имеет никаких коммерческих отношений.