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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Обвиненная в порче нефти самарская компания пригрозила «Транснефти» судом
О намерении подать иск объявила компания «СамараТрансНефть-терминал», которую «Транснефть» ранее назвала виновником умышленного вброса загрязненного хлорорганикой сырья в трубопровод «Дружба»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) решила подать в суд на трубопроводного оператора «Транснефть». Поводом для иска стало заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина, назвавшего СТНТ виновником вброса в трубопровод «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти.

​«Заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина является некорректным и наносит урон деловой репутации ООО «СамараТрансНефть-терминал». В связи с этим СТНТ намерена обратиться в суд», — цитирует пресс-служба СТНТ слова первого заместителя гендиректора компании Антона Томилова.

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Он пояснил, что СТНТ является потребителем нефти и не имеет никакого отношения к сдаче нефти в трубопровод.

«Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу «Транснефти», — подчеркнул Томилов, призвав оператора назвать настоящего виновника случившегося.

​Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался комментировать РБК заявление СТНТ.

19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В последующие дни сразу несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

26 апреля Демин заявил, что хлорорганика, которая привела к загрязнению российской нефти, была вброшена в трубопровод «Дружба» через частный «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ), который обслуживает несколько малых производителей.

«Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием», — сказал представитель «Транснефти».

По данным СТНТ, упомянутый терминал еще в 2017 году продан ООО «Нефтеперевалка», с которой компания не имеет никаких коммерческих отношений.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: «Транснефть»
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