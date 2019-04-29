В кабмине заявили о поступлении качественной нефти к границе Белоруссии

В кабмине заявили о поступлении качественной нефти к границе Белоруссии

Илья Джус, представитель вице-премьера Дмитрия Козака, заявил журналистам о поступлении качественной нефти по нефтепроводу «Дружба» на диспетчерскую станцию на границе с Белоруссией.

«Как планировалось, по состоянию на 12:00 мск 29 апреля 2019 года нефть, соответствующая евразийскому техрегламенту, достигла приграничной линейной производственной диспетчерской станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», — сказал Джус.

Ранее Козак говорил, что нефть в трубопроводе на входе в Белоруссию будет чистой 29 апреля. Он отмечал, что стабильная работа «Дружбы» будет восстановлена в течение двух недель.

О снижении качества российской нефти ранее заявила компания «Белнефтехим». Из-за этого Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов. Минск оценил потери от этого в $100 млн.

