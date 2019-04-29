Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

Чистая нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре 2-3 мая. Об этом журналистам рассказали в Минэнерго России

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Как разъяснили в ведомстве, около 17:00 экспортная нефть, соответствующая технологическим стандартам, достигла российско-белорусской границы. Исходя из этого в Минэнерго предположили, что на НПЗ в Мозыре (Гомельская область) ее получат 2-3 мая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В ведомстве подчеркнули, что нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая.

Днем 29 апреля представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус рассказал о том, что качественная нефть по трубопроводу «Дружба» достигла диспетчерской станции «Унеча» в Брянской области, граничащей с Белоруссией.

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Спор вокруг некачественной нефти, поступающей по «Дружбе», начался 19 апреля. Тогда компания «Белнефтехим» сообщила, что в российской нефти содержатся хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». Позднее несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».