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Война санкций ,  
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Швейцария заблокировала российские активы на $8,8 млрд

Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на $8,8 млрд
Сюжет
Война санкций
Общий объем замороженных активов немного вырос по сравнению с прошлым годом. Власти Швейцарии заявляли, что не видят правовых оснований для их конфискации. Такой шаг обсуждается в ЕС. Россия сравнивала его с воровством
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Правительство Швейцарии заморозило активы россиян на общую сумму 7,7 млрд швейцарских франков (около $8,8 млрд) в рамках санкций из-за военной операции на Украине, передает Reuters.

Объем замороженных российских активов оказался чуть выше оценки, которую швейцарские власти приводили в прошлом году (7,5 млрд швейцарских франков, или около $8,56 млрд), отмечает агентство.

Швейцария присоединилась к санкциям, которые Евросоюз ввел против России из-за военной операции на Украине. В феврале в правительстве страны заявили, что конфискация замороженных частных активов «несовместима с Конституцией Швейцарии, действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства». Против возможности конфисковать такие активы выступала ассоциация швейцарских банкиров, где заявили, что для этого нет правовой основы.

В то же время Минюст Швейцарии заявил, что Россия, начав военную операцию, нарушила международное право и «в принципе» обязана возместить ущерб. Берн наблюдает за обсуждениями на международном уровне, касающимися возможности конфискации валютных резервов российского ЦБ, отмечали в правительстве страны.

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Идея изъятия замороженных активов России для оказания помощи Украине несколько месяцев обсуждается в Евросоюзе. По данным Bloomberg, в середине декабря Еврокомиссия обнародует план, которым предлагается обложить налогом прибыль с более чем €200 млрд замороженных активов российского ЦБ. При этом обеспокоенность рисками, связанными с использованием российских активов, выражали в Европейском центральном банке и нескольких странах – членах ЕС.

Санкции Запада российские власти назвали нелегитимными, а все случаи блокировок активов и их потенциальное использование в каких-либо целях – незаконными. Президент Владимир Путин сравнил подобные действия с воровством. В Кремле заявили, что Москва будет оспаривать все решения о конфискации зарубежных активов России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Швейцария российские активы блокировка заморозка санкции
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