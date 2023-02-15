В Швейцарии не увидели оснований для передачи российских активов Украине

Сегодня нет правовой основы для конфискации частных российских активов, которые были заморожены в Швейцарии. В то же время в Берне следят за ситуацией с конфискацией активов ЦБ России в странах ЕС, сообщили в швейцарском Минюсте

Федеральный дворец в Берне (Фото: Wikimedia Commons)

Министерство юстиции Швейцарии не видит юридических оснований для передачи Украине замороженных частных российских активов, говорится на сайте правительства страны.

«На фоне международных предложений об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины Федеральный совет (правительство) обратился к Минюсту за юридическим разъяснением правовой основы для подобных действий. Рабочая группа под руководством Министерства юстиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация частных российских активов противоречит Конституции и существующему правовому порядку», — сказано в сообщении.

Вместе с тем в Берне отметили, что Россия, начав спецоперацию, нарушила международное право и «в принципе» обязана возместить ущерб. Там указали, что на международном уровне обсуждается возможность конфискации валютных резервов российского ЦБ и Швейцария следит за этими дискуссиями.

После введения западными странами санкций (Швейцария соблюдает ограничительные меры ЕС) из-за военной операции на Украине замороженными оказались $300 млрд резервов российского ЦБ, а также счета и имущество некоторых россиян, в том числе крупных бизнесменов.

В декабре прошлого года Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) сообщил, что в Швейцарии было заблокировано российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков (около $7,95 млрд на тот момент). Кроме того, было заморожено 15 объектов недвижимости попавших под санкции россиян. По данным швейцарского банка Credit Suisse, всего в стране заморожены российские активы на сумму около $50 млрд.

В Киеве настаивают, что все замороженные за рубежом российские активы должны быть направлены на «восстановление» Украины. С аналогичным предложением в ноябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в декабре предложила объединить заблокированные средства ЦБ России и конфискованные из-за санкций активы «русских олигархов» в специальный фонд для помощи Украины. В Кремле потенциальное изъятие российских активов называли воровством.

Передача Украине российских активов стала бы нарушением прав собственности, указывала в январе министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и отмечала, что у Берна нет никаких юридических оснований для использования российского имущества для поддержки Киева.