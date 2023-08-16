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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России
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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, следует из заявления, опубликованного правительством страны.

«Федеральный совет принял решение о введении дополнительных санкций против России. Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти последние меры в рамках своего 11-го пакета санкций», — говорится в пресс-релизе правительства.

23 июня Евросоюз принял 11-й пакет ограничений против России. В него включили возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в Россию, а также добавлен запрет на перевозку грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России.

87 организаций, о которых идет речь в заявлении Федерального совета Швейцарии, по мнению Евросоюза, поддерживают российский военно-промышленный комплекс — это компании из Китая, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Армении.

В прошлый раз Швейцария также присоединилась к предыдущему, десятому пакету ограничений против России.

Несмотря на свой официальный нейтральный статус, Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за военной операции на Украине, скопировав ограничительные меры Евросоюза.

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Российский МИД обвинил Евросоюз в экономической блокаде после принятия 11-го пакета. «С принятием 11-го санкционного пакета развязанная Евросоюзом и его странами-членами экономическая война против России вышла на качественно новый уровень», — заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Москва считает все европейские санкции, введенные против России, незаконными.

Теги
Швейцария Евросоюз санкции Россия
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