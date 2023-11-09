Володин назвал «выстрелом ногу» желание Запада изъять активы России

Вячеслав Володин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Желание стран G7 присвоить замороженные российские активы — преступление, которое должно получить международную оценку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы Российской Федерации. <...> Это преступление, и оно должно получить оценку международных структур и иностранных государств», — написал он в телеграм-канале.

По словам Володина, страны «Большой семерки», отказавшись вернуть замороженные российские активы, сделали «выстрел себе в ногу». Другие государства, бизнес и частные инвесторы не захотят с ними работать, понимая, что «средства могут быть похищены по надуманным предлогам», считает он.

G7 «разрушили миф» о неприкосновенности собственности и нанесли непоправимый ущерб международному праву, добавил спикер.

Он подчеркнул, что решение изъять замороженные российские активы не повлияет на экономику страны. «Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», — заключил Володин.

После начала военной операции на Украине Запад заморозил некоторые российские активы как государственные, так и принадлежащие частным лицам. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что было заморожено $300 млрд — почти половина всех золотовалютных резервов Центробанка. Минфин США в сентябре оценил объем замороженных российских активов по всему миру в $280 млрд. Большая часть из них, по информации ведомства, находится в Евросоюзе.

В начале октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны изучают юридические основания, которые позволят передать Украине замороженные активы России. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче их Украине. В Госдепартаменте 9 ноября 2023 года заявили, что Запад не будет возвращать России ее замороженные активы, пока Москва не заплатит за военную операцию.

Россия считает незаконной блокировку своих активов за рубежом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские активы «просто сворованы» коллективным Западом. По его словам, речь идет о «посягательстве на государственную собственность».