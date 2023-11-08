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Война санкций ,  
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Кремль пригрозил Западу судебными издержками при конфискации активов

Песков: Запад столкнется с судебными издержками при конфискации активов России
Сюжет
Война санкций
Если Запад примет незаконное решение о конфискации зарубежных активов России и передаче их Украине, то это повлечет «очень серьезные судебные издержки» и ответные меры, заявил Песков
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Россия будет бессрочно оспаривать незаконные и противоречащие всевозможным правилам решения о конфискации ее зарубежных активов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что тенденция на незаконный отъем российских активов давно наблюдаются в США и ЕС.

«Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры», — отметил Песков.

При этом ответные меры вряд ли могут быть зеркальными, но они будут наилучшим образом соответствовать интересам России, заверил представитель Кремля.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил российские активы и ввел против страны санкции. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что было заморожено $300 млрд — это почти половина золотовалютных активов.

Россия сочла блокировку активов и планы по их передаче незаконными, российский лидер Владимир Путин сравнивал такую практику с воровством. Украина настаивает на том, чтобы российские активы передали ей для восстановления страны после военных действий.

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В феврале 2023 года США передали Украине $5,4 млн конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград». МИД России назвал это «грабежом по политическим мотивам».

В начале октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Запад изучает юридические основания, которые позволят передать Украине замороженные активы России. Он отметил, что большая часть средств находится в Европе, а не в Соединенных Штатах.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США 8 ноября поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине. После этого документ должна рассмотреть палата представителей.

Страны ЕС пока не пришли к соглашению об изъятии замороженных российских активов. Как указывали в правительстве Нидерландов, основными препятствиями являются юридические вопросы и возражения со стороны Германии.

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Кремль Дмитрий Песков Россия активы конфискация суд
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