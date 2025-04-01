Росстат отчитался об удовлетворенности зарплатой большинством россиян

За 2023–2024 годы у россиян резко вырос уровень удовлетворенности зарплатой — об этом сообщили 61,3% граждан, раскрыл Росстат. Кроме того, увеличилась доля морально удовлетворенных трудом и довольных своими обязанностями

В 2024 году доля россиян, «вполне удовлетворенных» заработком на основной работе, достигла 61,3%, следует из проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, с которым ознакомился РБК (выходит раз в два года). По сравнению с предыдущим выпуском наблюдения показатель подскочил сразу на 10,7 процентного пункта (п.п.) — в 2022 году об удовлетворенности доходами на работе сообщали 50,6% граждан.

Темпы прироста оказались рекордными за последние 11 лет: в среднем за этот период они увеличивались на 3,4 п.п. ежегодно. Сопоставимая динамика в последний раз наблюдалась лишь в 2014 году — тогда доля удовлетворенных заработком граждан выросла до 36,9% после 26,2% по итогам 2011 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2024 года составила 87 952 руб., увеличившись на рекордные 18,3% по сравнению с 2023 годом, сообщал Росстат. Параллельно снижался уровень безработицы, обновляя исторические минимумы, — к концу года он сократился до 2,3%. РБК направил запрос в Минтруд.

Комплексное наблюдение условий жизни населения — 2024 проводилось Росстатом в мае—июне 2024 года на основе личного опроса. Оно охватило 60 тыс. домохозяйств во всех регионах Российской Федерации. Его результаты предназначены для разработки мер демографической и социальной политики, измерения их эффективности, а также для оценки влияния на уровень жизни различных групп населения.

Почему выросла удовлетворенность зарплатой

В последние два-три года в России сформировался и сохраняется «рынок труда соискателя», говорит и.о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов. «Активное развитие ресурсоемких производственных отраслей — машиностроение, строительство и других, реализация инфраструктурных проектов, расширение импортозамещения поддерживают высокую потребность в квалифицированных специалистах. В условиях высокого спроса на специалистов, сложившегося на рынке труда, работодатели создают привлекательные условия для потенциальных работников, увеличивая зарплатные предложения», — констатирует он.

Повышение удовлетворенности заработком отражает изменения на рынке труда, отмечает и зампредседателя комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Наталья Громова. «В последние два года в России наблюдается дефицит кадров практически во всех сферах. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлекать новых специалистов. Особенно остро это ощущается в высококвалифицированных профессиях и рабочих специальностях», — поясняет эксперт.

Наибольшие темпы роста номинальных зарплат в 2024 году фиксировались в предоставлении «прочих» видов услуг (+27%), обработке древесины и производстве автотранспортных средств (+26,3%), деятельности в области спорта, отдыха и развлечений (+25%), производстве «прочих» готовых изделий (+24,2%), следует из данных Росстата.

«Быстрый рост зарплат из-за дефицита кадров привел к росту возможностей населения осуществить свои потребительские планы. Это и приводит к росту удовлетворенности», — отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Увеличение зарплат в реальном выражении (за вычетом инфляции) в 2024 году составило 9,1%, сообщал Росстат.

Впрочем, старший партнер «Экопси консалтинг», руководитель практики «социология бизнеса» Андрей Онучин сомневается в долгосрочности такого тренда. «Удовлетворенность быстро пройдет, если инфляция будет высокой», — скептичен он. По итогам 2024 года инфляция составила 9,52%. Задержать уровень удовлетворенности работников на более длительный срок сможет часть работодателей, которые донастроили систему мотивации, делая ее более прозрачной и справедливой для сотрудников, считает эксперт. Как ранее писал РБК, в условиях дефицита кадров компании стали чаще выплачивать премии работникам, возвращая «забытые» практики квартального и ежемесячного премирования.

Что еще нравится россиянам в работе

Кроме удовлетворенности заработком повышается также удовлетворение и от сопутствующих вещей, связанных с работой, свидетельствуют данные Росстата. В частности, по результатам наблюдения 2024 года:

«вполне» удовлетворены условиями труда 83,5% респондентов (79,8% в предыдущем наблюдении);

выполняемыми обязанностями — 81,1% россиян (80,7% ранее);

надежностью работы — 80,2% (78,2% в предыдущем докладе);

профессиональная удовлетворенность повысилась до 74,6% против 72,9% двумя годами ранее.

Растет, по данным Росстата, и моральное удовлетворение россиян от работы. В свежем наблюдении этот показатель достиг 82,1%, а в материалах за 2022 год доля получающих моральное удовлетворение от труда россиян была на отметке 78,2%.

Помимо заработанных плат работодатели предлагают работникам корпоративные социальные программы, включающие материальную поддержку, например выплаты многодетным и молодым семьям, расширенное медицинское страхование, оплата учебы и др., указывает глава ВНИИ труда. Говоря об удовлетворенности трудоустройством, граждане принимают во внимание и эту составляющую, отмечает он.

Рост удовлетворенности обязанностями и моральным климатом свидетельствует о нескольких трендах, говорит Громова. В частности, об усилении переговорных позиций работников. «Когда рынок труда дефицитен, сотрудники могут выбирать более комфортные условия, а работодатели вынуждены идти на уступки», — поясняет она.

Кроме того, организации уделяют большее внимание HR-бренду и корпоративной культуре, продолжает Громова. «Компании понимают, что удержание сотрудников — не только вопрос зарплат, но и атмосферы в коллективе, удобного графика, соцпакетов», — перечисляет эксперт. В результате все больше работодателей предлагают гибридный формат работы, оплачивают обучение, организуют корпоративные программы по здоровью и благополучию.

Как меняется в целом финансовое положение россиян

Свежее обследование Росстата свидетельствует о том, что материальное положение россиян улучшается не только в части удовлетворенности заработком, но и по многим другим позициям. Так, например, в 2024 году снизилось число граждан, которые не готовы к внезапным тратам — то есть расходам на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги и так далее. Если два года назад доля таких респондентов составляла 47,2%, то в свежем обследовании она опустилась до 35%.

Доля россиян, которые заявляли, что не могут себе позволить питание из мяса, птицы или рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) раз в два дня, сократилась за аналогичный период с 6,4 до 4,4%, следует из данных Росстата.

Кроме того, в 2024 году по сравнению с 2022 годом снизилась доля россиян, не имеющих возможности:

заменить пришедшую в негодность самую простую мебель (с 44,7 до 34,3%);

каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома (с 44,5 до 35,4%);

покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви (с 23,7 до 16,2%);

употреблять фрукты в любое время года (с 16 до 10,7%);

покупать членам семьи новую одежду по мере износа (с 7,8 до 5,3%).

В целом доля россиян, которые с большим трудом «сводят концы с концами», тоже снизилась: в исследовании двухлетней давности таких респондентов было 9,3%, в свежем — 5,8%.

В 2024 году, как следует из предварительных данных Росстата, номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране составил 63 083 руб., в реальном выражении он вырос на 8,4% за последний год. Но динамика доходов бедных и богатых была неравномерной: так, в октябре—декабре 2024 года доходы беднейшей группы (дециля — десятипроцентной группы населения с самыми низкими доходами) выросли в реальном выражении на 6,5%, а богатейшей — на 10%. В целом в каждом следующем дециле темп роста доходов был выше, чем у предыдущего. На долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 2% общего объема денежных доходов, а на долю 10% наиболее обеспеченного населения — 30%.

Ранее аналитики Банка России оценили, что в 2022–2024 годах доходы выросли у 65% семей, причем у пятой части — в 1,5 раза. Число домохозяйств, которые оценивают свое материальное положение как устойчивое, увеличилось во всех группах с ростом дохода. Позитивную динамику доходов обеспечила в том числе реализация социальных программ, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.