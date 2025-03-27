Средний работник постарел на 3 месяца и стал работать меньше на минуту

В 2024 году средний возраст работника в России увеличился до рекордных 42 с половиной лет, раскрыл Росстат. Кроме того, снизилась продолжительность рабочего времени, а размер неформального сектора вернулся на допандемийный уровень

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В 2024 году российский рынок труда стал «старше»: средний возраст работников вырос до 42,5 года против 42,25 года ранее. Это следует из обследования рабочей силы Росстата за 2024 год (РБК ознакомился с результатами). За последние десять лет возраст увеличился почти на два года. Для сравнения: в 2015 году он составлял 40,6 года. Закономерным образом выросла и доля старшего поколения на рынке: россияне старше 55 лет составили почти пятую часть всех занятых.

Среди других зафиксированных Росстатом явлений в области занятости — снижение средней продолжительности рабочего времени впервые с 2020 года, а также скачок уровня неформальной занятости. Вместе с экспертами РБК проанализировал главные из них.

Обследование рабочей силы проводится Росстатом ежемесячно опросным методом (анкетирование). Единицами наблюдения выступают лица в возрасте от 15 до 72 лет, в период каждого обследования опрашивается около 70 тыс. человек во всех регионах России. Итоги распространяются на всю численность населения обследуемого возраста.

Как менялось число занятых по возрастным группам

Для России проблема «вымывания» молодежи, в частности занятых в возрасте менее 35 лет, с рынка труда и старения рабочей силы (на фоне демографического старения) не нова — эксперты обращали на нее внимание еще в 2023 году, анализируя данные Росстата за 2022-й. Тогда они указывали, что число трудящихся россиян в молодом возрасте сократилось на 1,33 млн человек, до минимального уровня в истории Российской Федерации (21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых).

В 2024 году тенденция сохранилась: за год численность работников в возрасте до 35 лет снизилась на 837 тыс., до 20,4 млн человек, или 27,4% всех занятых, следует из расчетов РБК по данным Росстата. Сильнее всего сократилось число трудящихся в возрастном диапазоне 30–34 года — на 682 тыс., до 9,8 млн человек.

В то же время численность работников старших возрастных когорт (в возрасте 55 лет и выше) в 2024 году, напротив, выросла на 460 тыс., до 13,47 млн человек, или 18,2% занятых. Она стабильно увеличивается на протяжении последних лет: например, еще по итогам пандемического 2020 года доля работников старшего возраста не превышала 17%.

Под влиянием указанных сдвигов меняется средний возраст работника — по итогам 2024 года он составил 42,5 года, увеличившись за год на 0,3 года. Средний возраст трудящихся женщин оказался выше, чем мужчин: 42,9 года против 42,2 года, следует из данных Росстата.

За последний год работодатели стали в два раза чаще приглашать на вакансии людей старшего возраста, сообщали ранее в hh.ru. Там приводили данные, согласно которым количество приглашений для соискателей в возрастном диапазоне 51–60 лет за год выросло на 95%, а от 61 года и старше — на 106%. Среди наиболее лояльных к людям в старшем возрасте сфер там выделили высший и средний менеджмент, финансы и бухгалтерию, безопасность и сельское хозяйство.

На рынке присутствует практика возврата сотрудников пенсионного возраста с целью передачи знаний молодым специалистам и закрытия потребности в персонале, отмечает директор группы консультирования по управлению персоналом «Б1» Дарина Соколова. В основном это делают производственные компании. Кроме того, бизнес все чаще внедряет различные корпоративные программы, направленные на сохранение трудового долголетия, указывает эксперт.

Как изменилась длительность рабочего времени

Средняя продолжительность рабочего времени в России значительно сократилась в пандемическом 2020 году: тогда она снизилась сразу на 1 час 47 минут, до 36 часов 2 минут в неделю. В последующие годы наблюдался восстановительный рост показателя, а в 2023 году на фоне дефицита кадров средняя продолжительность рабочего времени начала выходить на рекордные уровни, достигнув по итогам года 38 часов 13 минут — наивысшего значения как минимум за последнее десятилетие.

Однако в 2024 году повышательная динамика замедлилась, и по итогам года было зафиксировано символическое (примерно на одну минуту) снижение длительности рабочего времени — в этот период один занятый отрабатывал 38 часов 12 минут в неделю, следует из данных Росстата. Отработанные часы в методологии статслужбы включают в себя «официальное» время по договору, сверхурочные и время, проведенное на рабочем месте для его обслуживания и подготовки к работе, а также период простоя не по вине работника. Вопрос о фактической продолжительности рабочей недели содержится в анкете обследования.

На практике сокращение по итогам 2024 года абсолютно несущественно для повседневной жизни работников и не связано напрямую с какими-то управленческими изменениями в компаниях, говорит директор по маркетингу HR-платформы Skillaz Григорий Бахин. По его мнению, на такую статистику повлияло в первую очередь увеличение количества самозанятых и фрилансеров, чей рабочий день может быть менее регламентированным и не вписываться в традиционные нормы.

Как ранее писал РБК, власти готовят изменение регулирования переработок — в частности, Минэкономразвития предложило в два раза увеличить допустимую норму сверхурочного труда. «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал необходимость изменений глава ведомства Максим Решетников.

Пока преждевременно говорить о тренде на снижение средней продолжительности рабочего времени с учетом дефицита рабочей силы и ограничений в области автоматизации, категорична Соколова. Впрочем, она отмечает, что по результатам исследований «Б1» производительность труда в 2024 году выросла на 30% по сравнению с 2023 годом, а доля персонала, занятого неполный рабочий день, увеличилась в среднем до 6%.

Что происходит с неформальной занятостью

В 2024 году Росстат зафиксировал скачок уровня неформальной занятости — до 15,2 млн человек, или 20,5% занятых, против 13,4 млн человек, или 18,3% занятых годом ранее. Доля неформального сектора на рынке труда стала максимальной с 2019 года — тогда она составляла 20,6% занятых, следует из данных статслужбы.

Критерием неформальной занятости по Росстату является отсутствие у работодателя госрегистрации в качестве юрлица. Рост неформальной занятости отражает часть текущих тенденций на российском рынке труда, в том числе рост количества занятых у индивидуальных предпринимателей в малом бизнесе и количества самозанятых, сообщали РБК ранее в профильной научно-исследовательской организации Минтруда. Согласно методологии Росстата, к работникам неформального сектора относятся нанятые у физических лиц и трудящиеся на предприятиях, у которых нет статуса юрлица. Речь идет в первую очередь о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, работающих на индивидуальной основе без регистрации ИП, а также о представителях так называемого серого сектора — работниках, которые трудятся в организациях, но без официального оформления трудовых отношений.

Как сообщили РБК в Росстате, в 2024 году численность занятого в неформальном секторе населения увеличилась в следующих видах экономической деятельности:

обрабатывающие производства (на 202,3 тыс. человек);

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 154,3 тыс. человек);

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 154,0 тыс. человек);

предоставление прочих видов услуг (на 617,1 тыс. человек).

Увеличение этой категории занятых произошло в основном в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (на 780,3 тыс. человек), а также среди наемных работников у ИП (на 1 млн человек), уточнили в ведомстве.

Помимо роста числа самозанятых и ИП, на динамику неформальной занятости влияет усиление тенденции к росту промежуточной занятости и подработок, а также наличие теневой занятости, указывает Бахин. «В отраслях с высоким уровнем неформального труда — торговле, строительстве, курьерских службах — сохраняется высокая доля работников без официального оформления. В условиях экономической нестабильности 2024 года, включая валютные колебания и изменения спроса, многие работодатели предпочли переводить сотрудников на неофициальные формы занятости», — утверждает он.

За последнее десятилетие, исходя из статистики Росстата, динамика неформальной занятости демонстрировала периоды как роста, так и спада. В 2013–2016 годах наблюдалась тенденция на увеличение числа занятых в неформальном секторе. В 2017–2021 годах численность неформального сектора держалась в относительно стабильном диапазоне от 14,2 млн до 14,9 млн человек, а в 2022-м и 2023-м пошла на спад. Эксперты тогда объясняли тенденцию на снижение тем, что занятость в формальном секторе — корпоративных и государственных организациях — традиционно оказалась более устойчивой к кризису, чем в небольшом частном бизнесе.