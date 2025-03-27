ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян

В 2022–2024 годах доходы выросли у 65% семей, причем у пятой части — в 1,5 раза, подсчитали в ЦБ. Бурный рост доходов несет риски завышенных ожиданий продолжения динамики, что может привести к кредитной «перегрузке», считают там

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Номинальные доходы на человека в 2022–2024 годах выросли во всех группах населения, при этом более существенный рост наблюдается в домохозяйствах со средним достатком и наиболее обеспеченных, видно из исследования Банка России по потребительским финансам домохозяйств за 2022–2024 годы (было представлено 27 марта). Подавляющая часть респондентов для него была опрошена в марте—августе 2024 года (всего — более 6 тыс. домохозяйств).

По данным регулятора, реальные доходы (то есть с поправкой на инфляцию) за этот период выросли у 65% российских домохозяйств, а у пятой части — более чем на 50%. Число домохозяйств, которые оценивают свое материальное положение как устойчивое, увеличилось во всех группах с ростом дохода, сообщил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

«При этом в тех домохозяйствах, где доходы растут быстрее, значительнее увеличивается и доля домохозяйств, уверенных в устойчивости своего материального положения. Среди тех домохозяйств, где наблюдаются самые высокие темпы роста доходов, эта доля выросла на 11 п.п. Это весьма существенное изменение», — отметил Заботкин.

Это явление, по мнению зампреда ЦБ, может быть фактором риска, поскольку люди могут и в дальнейшем ждать такого же темпа роста доходов, что может приводить к необоснованным решениям, в том числе по долговой нагрузке. «Основное опасение состоит не в том, что доходы снизятся. Основное опасение состоит в том, что те домохозяйства, которые испытали очень бурный рост своих реальных доходов в последние 2–3 года, они могут иметь склонность экстраполировать, то есть как бы дальше продлевать этот же темп роста доходов и на будущее. И это же может приводить их к решениям о более избыточном объеме того же кредитования, чем если бы эти ожидания были более сдержанными», — пояснил Заботкин.

Также, по его словам, нельзя исключать, что есть какой-то круг домохозяйств, которые получили значительные разовые доходы за последние пару лет. «Такие домохозяйства точно присутствуют, мы не знаем, сколько их, но какое-то количество точно есть. С этим связаны в том числе определенные решения, которые уже были приняты по уточнению надбавок за риск по потребительскому кредитованию», — отметил зампред Банка России, не уточнив, о каких «разовых» доходах может идти речь.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин во время годового отчета в Госдуме сообщил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,5%. По словам Мишустина, этому в том числе способствовал целый ряд социальных программ. Ранее эксперты указывали, что главным драйвером роста доходов в 2024 году стал стремительный рост зарплат в условиях дефицита кадров. Кроме того, реальные располагаемые доходы россиян, по статистике, включают в себя и денежное довольствие военных, и социальные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции.

Весной 2024 года руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов писал, что одним из ключевых триггеров «революции зарплат» является приход в вооруженные силы трудоспособных граждан с их повышенным денежным довольствием и форсирование оборонных производств. «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», — говорил Белоусов. В 2024 году реальные заработные платы в России увеличились на 9,1%.

Как рассчитывается денежный доход домохозяйств ЦБ рассчитывает денежный доход домохозяйства в месяц из дохода от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, пособий по безработице, других пособий и налоговых вычетов. Также в расчет денежного домохозяйства попадают льготы по оплате услуг ЖКХ, доходы от продажи имущества (кроме недвижимости), от сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам и ценным бумагам, выплаты по страховкам, алименты и прочие поступления. Денежный доход домохозяйства в расчете на одного члена домохозяйства вычисляется как отношение суммы доходов к числу людей в домохозяйстве. Учитываются все члены, в том числе дети.

Существенный рост зарплат за последние три года, которого не наблюдалось до этого в предыдущие десять лет, видят и в Т-банке, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. «Вопрос в том, можно ли экстраполировать этот рост на будущие годы. Конечно, всегда хочется думать, что мы завтра будем жить лучше, чем вчера. Но, видимо, ЦБ в эту вероятность верит с трудом», — говорит эксперт. Снижение роста доходов, по ее мнению, не обязательная предпосылка к риску, так как для финансирования кредита необязательно иметь постоянный большой рост доходов. «Поэтому, на мой взгляд, вопрос о перегреве в потребительском кредитовании тут стоит с долей условности. В прошлом году мы не видели выраженного перегрева в потребительском кредитовании. Тем более сейчас не видим, потому что уже, считай, полгода идет охлаждение», — указывает Донец.

«Риск такой [о котором говорит Заботкин], безусловно, присутствует. Но что люди обязательно будут на себя набирать эти долги — это вряд ли так», — говорит директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, добавляя, что он лично этот риск бы не переоценивал. По его мнению, для банков «это не такие большие риски, они сами, исходя из своих коммерческих интересов, будут определять, кому давать кредит, кому не давать», а регулятору тут сложно придумать какие-то коэффициенты.

Что происходит с динамикой кредитования

По оценке регулятора, в 2022–2024 годах число домохозяйств, имеющих долги, существенно не изменилось — в 2024 году различного вида обязательства имели 20% россиян (в 2022 году несколько больше — 23%).

По словам Заботкина, потребительские кредиты и микрозаймы остаются самой распространенной формой финансовых обязательств россиян: в 2024 году они были у 10% домохозяйств — против 12% двумя годами ранее. Долги по ипотеке, кредитным картам и автокредитам остались в целом на уровне 2022 года (обязательства при покупке недвижимости есть у 5,4% российских домохозяйств).

В 2024 году по сравнению с 2022 годом увеличился средний размер задолженности, в том числе за счет роста доли респондентов с крупными кредитами. Так, средняя сумма задолженности домохозяйств выросла:

по ипотеке — с 1,53 млн до 2 млн руб.;

по автокредитам — с 459 тыс. до 739 тыс. руб.;

по потребкредитам и микрозаймам — с 271 тыс. до 349 тыс. руб.;

по кредитным картам — с 54 тыс. до 70 тыс. руб.

Банк России констатирует, что в целом за исследуемый период спрос на кредиты снизился, но вырос спрос на ипотеку в группах населения с высокими темпами роста доходов.

ЦБ в 2024 году в рамках борьбы с кредитованием населения с высокой долговой нагрузкой продолжил ужесточать макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые применяются с 2023 года и прямо ограничивают долю ссуд с определенными характеристиками в выдачах. Так, с четвертого квартала прошлого года действуют МПЛ на потребкредиты клиентам с ПДН (показателем долговой нагрузки) выше 80% на уровне 3% от общего объема выдач вместо прежних 5%. Доля ссуд с ПДН в диапазоне от 50 до 80% сократилась с 20 до 15%. ЦБ также с 1 ноября ужесточил требования к потребительским кредитам, которые выдаются под залог автомобилей, — для таких ссуд начнут действовать повышенные надбавки в зависимости от ПДН. Это вводится для того, чтобы банки не обходили ранее введенные ограничения по классическим автокредитам.

Как изменились предпочтения в финансовых активах россиян

Сбережения россиян во всех группах населения по уровню доходов за исследуемый период увеличились, доля домохозяйств, у которых есть финансовые активы (к ним не относятся недвижимость, транспортные средства), выросла с 72,9 до 75,5%, следует из аналитики Банка России. Наиболее существенный рост финансовых активов в 2022–2024 годах был среди домохозяйств со средним уровнем дохода, сообщил Заботкин. Самой распространенной формой финансовых активов россиян остаются счета и вклады, добавил он.

Так, по подсчетам Банка России, доля домохозяйств, имеющих банковские вклады, выросла с 72,6 до 75,4%, а средняя сумма таких вложений за этот период увеличилась с 106 тыс. до 136 тыс. руб. Доля других видов финансовых активов значительно меньше, чем банковские вклады. Например, акции и облигации располагаются на втором месте после счетов, но в 2024 году их имели только 1,4% домохозяйств (в 2022 году — 1,6%). Также за два года снизилась доля домохозяйств, имеющих электронные кошельки, — с 1,2% в 2022 году до 0,8% в 2024 году. Доли семей, располагающих остальными финансовыми активами — паями в ПИФах, криптовалютами, НПФ, металлическими счетами, не достигают и процента.

«Финансовые активы в реальном выражении ожидаемо больше всего увеличились именно у тех, у кого сильнее всего выросли реальные доходы. То есть это дополнительный рост доходов в значительной степени идет на увеличение сбережений, «подушки безопасности» этих домашних хозяйств», — отметил Заботкин.

В целом, по словам Заботкина, медианные значения вложений домохозяйств с 2022 по 2024 год во все виды финансовых активов выросли в полтора раза. Медианная сумма располагаемых финансовых активов увеличилась с 20 тыс. до 30 тыс. руб., средняя — с 115 тыс. до 145 тыс. руб.

Разница в активах и кредитах отражает и демографическую разницу, указывает Донец. По ее словам, кредиты больше берут люди младшего возраста, а сберегает, наоборот, население постарше. По оценке «Т-Инвестиций», людей, имеющих брокерские счета, немного больше, чем 1,5% по подсчетам ЦБ, отмечает Донец. Расхождение, по ее мнению, может объясняться методом подсчета именно по домохозяйствам, так как это более широкое понятие. «Но по большому счету, пока этих средств — небольшое количество. Просто по факту того, что у нас низкий средний доход. То есть вы можете не тратить время, чтобы искать какие-то доходные инвестиции, если эти деньги у вас лежат на черный день на один месяц. Ну куда их там инвестировать? Лишь бы лежали, в простых инструментах», — резюмирует Донец.

Доля россиян с более разнообразными активами могла бы быть и повыше, считает Буклемишев. «У нас относительно мало развит рынок финансов, в широком смысле этого слова, где обращаются ликвидные инструменты. Объем активов у людей в основном сосредоточен в банковском секторе. А как раз вот ликвидная часть богатства, то, что касается институциональных инвестиций, эта часть развита достаточно плохо, и, соответственно, это сказывается на структуре срочности сбережений, на их стоимости и так далее», — заключает Буклемишев.