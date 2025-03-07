Неравенство в России вернулось почти к «досанкционному» уровню

По итогам 2024 года в России снова вырос уровень неравенства, раскрыл Росстат. Почему это произошло и как дальше будет развиваться дифференциация россиян по доходам — в материале РБК

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Коэффициент Джини — индикатор, который показывает неравномерность распределения доходов населения, — по итогам 2024 года вырос в России до 0,408 против 0,405 в 2023 году (или с 40,5% до 40,8% в процентном эквиваленте). Соответствующие данные приводятся в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь. Одновременно за год увеличился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими, — теперь они различаются в 15,1 раза против 14,8 раза год назад.

Оба показателя неравенства 2024 года примерно соответствуют уровню «досанкционного» 2021 года — тогда коэффициент Джини составлял 0,409, а коэффициент фондов — 15,2.

В «майском указе» 2024 года, изданном после инаугурации президента Владимира Путина на новый срок, содержится цель, согласно которой, коэффициент Джини должен снизиться до 0,37 (эквивалентно 37%) к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. «Неравенство — настоящий бич современного мира. Внутри стран неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность», — заявлял Путин.

Решению вопроса неравенства доходов посвящен отдельный раздел Единого плана по достижению национальных целей, сообщили РБК в Минэкономразвития. Он предусматривает «комплекс системных мер», среди которых — социальная поддержка низкодоходных групп населения, повышение занятости, рост минимального размера оплаты труда, регулирование налоговой политики.

«Кроме того, рост благосостояния граждан в реальном выражении будет обеспечиваться мерами по обеспечению макроэкономической стабильности, прежде всего, выходу на таргет инфляции и поддержание соответствующего уровня», — рассчитывают в Минэкономики.

Что такое коэффициент Джини и коэффициент фондов Коэффициент Джини — индекс концентрации доходов, он демонстрирует степень неравномерности распределения доходов у населения. Коэффициент может варьироваться от нуля (абсолютное равенство по доходам) до 1 (абсолютное неравенство). В процентном эквиваленте коэффициент Джини меняется от 0 до 100%. Коэффициент фондов определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. Иными словами, индикатор показывает, во сколько раз доходы самых богатых превышают доходы самых бедных.

Как менялся уровень неравенства в России

За минувшее десятилетие на максимальном уровне коэффициент Джини был в 2018 году, тогда он составил 41,4%. Впоследствии показатель снижался (с небольшим отклонением вверх в 2021 году) и достиг минимального значения в 39,8% в 2022-м — тогда он впервые с 2002 года опустился ниже 40%. Впрочем в последующие два года индекс снова перешел к росту — в 2023 году он составил 40,5%, в 2024 — 40,8%. Максимальное значение индекса Джини в истории современной России датируется 2007 годом — 42,2%.

Коэффициент фондов менялся по аналогичной траектории. Минимальное за десять лет значение — разница в 14 раз — статистика зафиксировала в 2022 году, тогда уровень неравенства в доходах в России был на самом низком уровне. После чего разрыв опять стал увеличиваться. Тем не менее в более ранние периоды — например, в 2007–2013 годах — коэффициент фондов был значительно выше, чем сегодня, и стабильно превышал 16 раз.

Ретроспективно по итогам 2024 года мы имеем один из самых низких показателей коэффициента Джини в современной истории, говорит гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов. «За последние 20 лет он был ниже только трижды, в том числе — в период пандемии, когда с одной стороны наблюдалось замедление экономической активности, а с другой стороны — в структуре доходов возрастала доля социальной поддержки», — отмечает он.

Почему рост доходов неравномерен

В 2024 году, как следует из предварительных данных Росстата, на долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 2% общего объема денежных доходов (в 2023 году — также 2%), а на долю 10% наиболее обеспеченного населения — 30% (в 2023 году — 29,8%). Номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране составил 63 083 руб., в реальном выражении он вырос на 8,4% за последний год.

Средний доход 10-процентной группы (дециля) с наиболее низкими доходами в четвертом квартале 2024 года составил 14 479 руб., дециля с самыми высокими доходами — 240 519 руб. Из данных Росстата видно, что динамика доходов бедных и богатых неравномерна: в октябре–декабре 2024 года доходы беднейшей группы выросли в реальном выражении только на 6,5%, а богатейшей — на 10%. В целом в каждом следующем дециле темп роста доходов был выше, чем у предыдущего.

Сегодня основной драйвер роста доходов — это заработные платы, указывает Смирнов. Заработная плата, выплаты по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) и другие виды вознаграждения за труд — это 60,6% от общей доли доходов населения. Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2024 году составила 87 952 рубля, что на 18,3% выше, чем годом ранее.

«Благодаря опережающему росту заработных плат доходы растут по всем децильным группам, включая так называемый первый дециль. Причем в каждой из групп — выше уровня инфляции в сравнении год к году», — подчеркивает Смирнов.

По его мнению, неравномерность роста доходов связана с уровнем востребованности отдельных профессий. «У тех, чьи профессии наиболее востребованы на рынке труда, доходы растут быстрее. В первом же дециле могут и как правило локализуются домохозяйства, где мало работающих или нет работающих по наиболее востребованным для рынка труда направлениям», — поясняет он.

Почему в кризис неравенство сокращается

Нестабильность индикатора Джини в последние годы во многом обусловлена внешними факторами, отмечает заместитель директора центра Института социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС Марина Карцева. Сначала уровень неравенства снижался на фоне пандемии, а в 2022 году — в результате резкого социально-экономического шока, указывает она.

Во время кризисов степень неравенства в распределении доходов снижается, подтверждает научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов Института Гайдара Татьяна Ивахненко.

«Речь идет, в первую очередь, о сокращении дохода собственников бизнеса. Периоды спадов сопровождаются банкротством и закрытием предприятий, снижением деловой активности и другими негативными последствиями, ограничивающими возможности наиболее обеспеченных слоев населения увеличивать свое благосостояние», — поясняет она. Параллельно государство усиливает поддержку наименее обеспеченных слоев, в результате чего разрыв в доходах может снижаться, добавляет Ивахненко.

Кризисный 2022 год показал минимальный уровень неравенства, поскольку происходившие изменения «ударили», прежде всего, по более благополучным группам населения, говорит заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева. Однако в следующие годы эта ситуация скорректировалась, и коэффициент Джини вновь оказался выше 40%, констатирует она.

Что повлияло на неравенство в 2024 году

Наблюдаемый в 2023–2024 годах рост неравенства с большой вероятностью объясняется возвращением динамики к прежнему, еще допандемийному тренду, считает Карцева. «Восстановительный» рост обусловлен окончанием эпидемии и адаптацией экономики к новым социально-экономическим условиям», — отмечает эксперт.

Предпосылки для роста доходного неравенства в 2024 году могла создать в том числе жесткая денежно-кредитная политика, говорит Ивахненко. Высокая ключевая ставка, по ее мнению, предоставила возможность наиболее обеспеченным слоям получить дополнительный низкорисковый доход за счет депозитов и возросших рентных платежей. Ранее о том, что политика высоких ставок ставит под удар «нижний средний класс» и может спровоцировать увеличение неравенства, предупреждали опрошенные РБК экономисты.

Важно, что рост неравенства в 2023–2024 годах происходил на фоне сокращения бедности, обращает внимание Мареева. «Это говорит о том, что потенциал сокращения неравенства за счет борьбы с бедностью, по сути, исчерпан», — констатирует она. Уровень бедности за 2023 год снизился до исторического минимума 8,5% (против 9% в 2022 году), и в 2024-м показатель продолжил сокращение — по итогам третьего квартала года число россиян с доходами ниже границы бедности составило 8%.

Как будет меняться уровень неравенства

По словам Карцевой, в российской экономике есть ряд факторов, которые потенциально могут оказать влияние на динамику доходного неравенства в России. А именно:

широкий набор мер поддержки семей с детьми и, в частности, единое пособие на детей;

меры поддержки в связи со специальной военной операцией в виде прямых денежных выплат участникам и социальных пособий их семьям;

новая прогрессивная шкала НДФЛ;

неравномерный рост заработной платы по экономическим секторам;

снижение реального размера пенсий и/или значительное отставание их темпов роста от темпов роста прочих видов доходов и, в первую очередь, зарплаты.

В целом текущая ситуация экономического подъема (по итогам 2024 года ВВП вырос на 4,1%. — РБК), при прочих равных условиях, должна сопровождаться ростом неравенства, говорит Карцева. Положительная взаимосвязь неравенства с экономическим ростом наблюдается во многих странах, поясняет она. «Однако многие эксперты ожидают замедления роста российской экономики в 2025 году, когда перегрев должен сойти на нет, а фактические темпы роста должны приблизиться к потенциальным. В результате есть основания полагать, что в 2025 году рост неравенства может остановиться, и оно сохранится на докризисном уровне 2021 года», — считает эксперт. По прогнозу Банка России, ВВП страны в 2025 году увеличится на 1–2%.

Снижение неравенства было одной из целей изменения налоговой системы с 1 января 2025 года, в рамках которой начала действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ с максимальной ставкой 22% и различные льготы — например, «налоговый кешбэк» для семей с детьми. «Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство», — говорил глава правительства Михаил Мишустин. Введение прогрессии действительно может повлечь за собой снижение уровня неравенства за счет уменьшения налогового бремени для бедных слоев населения и его соразмерного увеличения для богатых слоев, указывали эксперты РАНХиГС.

Важно понимать, что неравенство, даже экономическое, не ограничивается неравенством доходов в массовых слоях, которые отражают показатели официальной статистики, подчеркивает Мареева. Другие аспекты этой картины, по ее словам, — это концентрация доходов в руках «верхушки» населения, оценить которое сложнее, а также неравенство богатства — накопленных активов.

«Исследования говорят о том, что богатство распределено еще более неравномерно, чем доходы — оно еще в большей степени сконцентрировано в руках «верхов», и это особенно актуально для России», — констатирует Мареева. Кроме того, для массовых слоев населения в нашей стране основным дорогостоящим активом является жилье, чаще всего единственное, и это означает связь неравенства богатства с наследием советской эпохи, резюмирует она.

Кроме того, на сегодняшний день в российской статистике есть пробелы в знаниях про распределение доходов, не говоря уже об активах. Их обсуждали на семинаре ВШЭ осенью 2024 года. Например, в России есть феномен — «бедные в кавычках», то есть мало зарабатывающие дети богатых родителей. Более точно оценивать неравенство в доходах может подключение к традиционным обследованиям домохозяйств налоговой статистики, заявили тогда эксперты.