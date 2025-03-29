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Росстат посчитал расходы семьи в 2024 году на «сведение концов с концами»

Росстат: в 2024 году семье было нужно ₽73,9 тыс., чтобы свести концы с концами

Российской семье в 2024 году, чтобы «свести концы с концами», было нужно минимум 73,9 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян.

Для семьи, проживающей в городе, сумма, нужная для покупки самого необходимого, составила 74,2 тыс. руб, для домохозяйств в сельской местности — 72,5 тыс. руб. При отсутствии в семье детей россиянам было необходимо иметь ежемесячный доход в 64,2 тыс. руб., при их наличии эта сумма увеличивалась до 99,9 тыс. руб.

Средний доход для «сведения концов с концами» для многодетной семьи в прошедшем году составил в среднем 114,2 тыс. руб. Россиянам с детьми-инвалидами на содержание семьи потребовалось 101,2 тыс. руб. в месяц.

В 2024 году доля семей, которые с легкостью могли позволить себе оплачивать все бытовые нужды, впервые превысила треть и составила 34,8%. При этом каждое 20-е домохозяйство (5,8%) столкнулось в этом вопросе с серьезными трудностями.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Росстат проводит такие наблюдения раз в два года начиная с 2016 года. Тогда легко «свести концы с концами» могли 15,4% российских семей, а 17,4% сталкивались с большими трудностями.

В 2022 году домохозяйству в России для обеспечения себя всем необходимым было нужно минимум 67,5 тыс. руб. О затруднениях рассказывали 9,3% семей.

При исследовании проводится выборочный опрос представителей различных групп и слоев населения во всех российских регионах. Исследование охватывает 60 тыс. домохозяйств.

В январе Росстат сообщил, что за 2024 год потребительские цены в России выросли на 9,52%. В феврале инфляция превысила 10%.

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