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Мишустин сообщил о росте реальных доходов россиян на 8,5% в 2024 году

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 8,5%. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина по итогам 2024 года. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

«Сказался рост реальных доходов населения. В том числе и благодаря реализации целого ряда социальных программ. Рост реальных располагаемых доходов составил почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — сказал Мишустин.

По его словам, российский бюджет в прошлом году вырос на 26%, что позволило реализовать ряд мероприятий в сфере национальной безопасности.

Почему в России резко выросли доходы населения
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Росстата, в 2024 году на долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 2% общего объема денежных доходов (в 2023 году также 2%), а на долю 10% наиболее обеспеченного населения — 30% (в 2023-м — 29,8%).

Номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране составил 63 083 руб., в реальном выражении он вырос на 8,4% за последний год.

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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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