Мишустин сообщил о росте реальных доходов россиян на 8,5% в 2024 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году выросли на 8,5%. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина по итогам 2024 года. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.
«Сказался рост реальных доходов населения. В том числе и благодаря реализации целого ряда социальных программ. Рост реальных располагаемых доходов составил почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — сказал Мишустин.
По его словам, российский бюджет в прошлом году вырос на 26%, что позволило реализовать ряд мероприятий в сфере национальной безопасности.
По данным Росстата, в 2024 году на долю 10% наименее обеспеченного населения приходилось 2% общего объема денежных доходов (в 2023 году также 2%), а на долю 10% наиболее обеспеченного населения — 30% (в 2023-м — 29,8%).
Номинальный размер среднедушевого денежного дохода в целом по стране составил 63 083 руб., в реальном выражении он вырос на 8,4% за последний год.
Читайте РБК в Telegram.
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»
ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом
Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов