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Финансы ,  
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ВТБ оценил доходы россиян по вкладам в 2025 году в ₽9 трлн

Банки в этом году начислят гражданам до 9 трлн руб. в виде процентов по вкладам, прогнозируют в ВТБ. Капитализация процентов может обеспечить две трети прироста депозитной базы участников рынка
ВТБ VTBR ₽85,05 +1,59% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году процентные доходы населения по депозитам могут достичь 9 трлн руб., обновив рекорд, сообщил журналистам зампред ВТБ Георгий Горшков.

«Если в 2024 году совокупные выплаты процентов по вкладам, по накопительным счетам составили примерно 7 трлн руб., и это была рекордная цифра, то в 2025 году процентные доходы населения могут составить до 9 трлн руб.», — сказал он.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Такие оценки топ-менеджер привел в соответствии с прогнозом ВТБ по рынку вкладов: в банке ожидают, что средства населения в кредитных организациях в 2025 году увеличатся на 21%, до 68,1 трлн руб.

«Рынок в 2025 году продемонстрирует еще один рекорд. В первом полугодии мы перейдем черту в 60 трлн [руб.] сбережений и прогнозируем, что в 2025 году общий портфель средств физлиц может достигнуть 68 трлн руб. Делаю оговорку: это тоже зависит от ключевой ставки, понесем ли мы деньги на депозиты и накопительные счета или переразместим в какие-то инвестиционные продукты, если ставка пойдет вниз, рассудит рынок. Наш прогноз предполагает, что ставка 20–21% сохранится до конца 2025 года», — отметил Горшков.

В 2024 году средства населения в банках увеличились на 26%, или на 11,5 трлн руб., следует из презентации ВТБ (есть у РБК). В середине года Банк России вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики: ключевая ставка выросла с 16 до текущего 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил показатель. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила как сохранение ставки на заседании в феврале, так и повышение. Ставки по вкладам в топ-20 банках достигли пика — 22,28% — во второй декаде декабря, а потом пошли на снижение, следует из статистики ЦБ. Во второй декаде декабря средний показатель опустился до 21,52%.

В ВТБ прогнозируют, что в первом полугодии средний уровень ставок по вкладам составит 19–20%, но по рекламным предложениям банков ставки могут достигать 22–23% годовых.

Клиенты пока не стремятся зафиксировать высокую доходность на длительный срок, отметил Горшков: «Тренд на удлинение сроков вкладов наиболее явно мы видели в 2024 году, сейчас за [срок один] год мало кто переходит». По его мнению, длина вкладов значительно меняться не будет».

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