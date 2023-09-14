Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тыс. руб. в месяц — на 2,5% больше, чем полгода назад. Запросы москвичей за тот же период выросли с 260 тыс. до 265 тыс. руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 200 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). За полгода этот показатель вырос на 2,5% — в марте для счастья среднестатистическому россиянину требовалось 195 тыс. руб.

Опрос проводился с 1 августа по 13 сентября. В нем принимали участие жители свыше 500 населенных пунктов старше 18 лет. В общем опросе участвовали 2,5 тыс. респондентов, еще 20,5 тыс. — в опросе населения крупных городов и городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в остальных мегаполисах — по 500.

На первом месте по ожиданиям — Москва, здесь для счастья нужно 265 тыс. руб. в месяц. Второе место делят Санкт-Петербург и Владивосток — по 230 тыс. руб. Далее следуют Хабаровск (220 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (218 тыс. руб.). Самые скромные «счастливые» суммы — в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. руб.).

В относительном выражении денежные запросы по сравнению с мартом больше всего выросли в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (плюс по 9%).



Из опроса также следует, что запросы мужчин превышают женские почти на 30% — 222 тыс. и 175 тыс. руб. соответственно. В то же время молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 150 тыс. и 222 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 155 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 260 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц.

С 2015 года уровень доходов, необходимых россиянам для счастья, неуклонно растет. Так, еще в 2018 году гражданам России было необходимо 159 тыс. в месяц для счастья, однако уже в 2021-м этот показатель вырос до 166 тыс. руб., а в октябре 2022 года составил рекордные 205 тыс. руб.

В феврале прошлого года исследование Райффайзенбанка показало, что почти трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности на сумму до 500 тыс. руб. Еще 22% заявили, что им хватит 100 тыс. руб. При этом стольким же россиянам для финансового спокойствия нужна подушка в 1 млн руб.