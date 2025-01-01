В России вступила в силу прогрессия НДФЛ с пятью ставками

Вступили в силу масштабные налоговые изменения, принятые летом 2024 года. В частности, зарплаты россиян теперь облагаются в рамках пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ. По оценке властей, изменения затронут 3,2% работающих

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

1 января 2025 года налоговая система России изменилась: начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала подоходного налога, повысилась общая ставка налога на прибыль компаний — с 20 до 25%, бизнесы на упрощенной системе налогообложения, чьи доходы в 2024 году превысили 60 млн руб., обязали уплачивать НДС — разницу между налогом, исчисленным со стоимости проданных товаров, и налогом со стоимости приобретенных сырья, материалов и т.п. Об основных налоговых нововведениях 2025 года — в материале РБК.

Как считается новый НДФЛ

Прогрессия НДФЛ с пятью ставками — от 13 до 22% — действует только в отношении доходов от заработной платы и аналогичных (включая вознаграждения по договорам гражданско-правового характера). Процентных и дивидендных доходов она не коснулась.

«Зарплатный» налог теперь рассчитывается следующим образом:

13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;

15% — от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;

18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год;

20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год;

22% — свыше 50 млн руб. в год.

Повышенный налог взимается не с общей суммы дохода, а только с суммы, превышающей порог. Таким образом, для самых больших зарплат — выше 50 млн руб. в год — налог будет рассчитываться с использованием всех ставок: 13% с 2,4 млн, 15% — с 5 млн, 18% — с 15 млн, 20% — с 30 млн и, наконец, 22% — с части, превышающей 50 млн руб.

На практике при зарплате, например, 240 тыс. руб. в месяц работодатель в 2025 году будет сначала удерживать по 13% — до тех пор пока накопленный доход не достигнет 2,4 млн руб. (первого порога), это произойдет в десятом месяце. А затем, в двух оставшихся месяцах, с зарплаты в 240 тыс. руб. будет удерживаться 15%. Следующий порог (5 млн руб.) за год превышен не будет, поэтому ставка 18% применяться не будет.

По оценке правительства, изменения шкалы НДФЛ коснутся 3,2% работающих россиян (около 2 млн человек). На данный момент в планах правительства нет индексации порогов по доходам для целей уплаты НДФЛ, то есть в будущем из-за роста номинальных зарплат эта доля может возрасти.

Какие льготы по НДФЛ предоставляются

Новая конфигурация НДФЛ предусматривает льготу для семей с детьми в виде «налогового кешбэка». Благодаря ему семьи с невысоким доходом смогут снизить для себя фактическую ставку НДФЛ с 13 до 6%. Право на такую выплату, которая будет идти по линии Соцфонда начиная с 2026 года (так как возвращаться будет часть НДФЛ, уплаченного в 2025 году), получили работающие родители (опекуны, попечители) двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе по месту жительства.

Кроме того, с 2025 года в два раза увеличен размер стандартного налогового вычета на второго и последующих детей: вычет на второго ребенка составляет 2,8 тыс. руб. (вместо 1,4 тыс. руб.), на третьего и каждого последующего — 6 тыс. руб. (вместо 3 тыс. руб.).

По оценке Минфина, эффективной ставкой НДФЛ на уровне 6% смогут воспользоваться около половины от общего количества всех семей с двумя или более детьми в России. В среднем по России такой «кешбэк» будет доступен родителям двух детей с месячным доходом до 53 тыс. руб., если оба работают, и до 106,4 тыс. руб., если работает только один. Налоговую выплату будут финансировать из федерального бюджета, в 2025 году на нее направят более 100 млрд руб.

Какие доходы облагаются по более слабой прогрессии

Отдельные виды доходов выведены из-под действия пятиступенчатой прогрессии НДФЛ. В основном речь о «пассивных» доходах, среди которых дивиденды, доходы по вкладам, страховым и пенсионным продуктам. Кроме того, пятиступенчатая шкала не затрагивает доходы от операций с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и криптовалютами, от продажи недвижимости и долей участия в российских обществах. К ним по-прежнему применяются две ставки — 13 и 15%, хотя порог применения ставки 15% снижен: по ней облагаются доходы, превышающие 2,4 млн руб. в год (ранее — 5 млн руб.).

Для участников специальной военной операции, а также работников Крайнего Севера и приравненных местностей сохранились прежние правила не только в части ставок, но и порогов их применения: для них НДФЛ в размере 13% взимается с части суммы выплат, за год не превышающей 5 млн руб., и 15% — с части, превышающей ее.

В новой конфигурации сохраняется «крайне либеральный подход к налогообложению прироста капитала», считают в «Эксперт РА». Он выражается в том числе в том, что доходы от имущества, являющегося собственностью более трех лет, выводятся из налоговой базы, действуют достаточно высокие вычеты при покупке недвижимости, функционирует система индивидуальных инвестиционных счетов для инвесторов. При этом одна из национальных целей развития России — рост капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году. Минфин объяснял, что сохранение максимальной ставки в 15% к доходам в виде дивидендов, операций с ценными бумагами — это стимул для развития фондового рынка.

Каковы изменения для крупного бизнеса

Общая ставка налога на прибыль для бизнеса с 1 января увеличилась на 5 п.п. — с 20 до 25%. Несмотря на ряд вызовов, финансовый результат российских компаний в 2023 году вырос на 35,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 33,3 трлн руб., многие отрасли перешли из нерентабельных в рентабельные, доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3 с 73,9%, аргументировал планируемые изменения Минфин. В истекшем периоде 2024 года (январь—октябрь) прибыли минус убытки российских компаний сократились на 17% к тому же периоду 2023 года.

Параллельно с ростом ставки налога были упразднены различные оборотные сборы, в частности курсовые экспортные пошлины — они были введены для широкого круга отраслей в 2023 году, позже их действие продлили до конца 2024 года. Такой подход ранее одобрил бизнес. «Облагать финансовый результат эффективнее, чем оборот», — говорил в интервью РБК глава РСПП Александр Шохин.

Для отдельных компаний были приняты индивидуальные решения по налогу на прибыль. Так, был повышен налог на прибыль для «Транснефти» — с 20% в 2024 году до 40% на шесть лет. Минфин рассчитывает на дополнительные поступления 20−40 млрд руб. в год в зависимости от размера ее прибыли.

Также с 2025 года заработал новый инструмент поддержки инвестиций — федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ). Он позволяет уменьшить величину налога на прибыль на 3% от суммы инвестиционных расходов при условии, что средства будут вложены в развитие производства. Инструмент доступен компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, обрабатывающих производств, информационных технологий и коммуникаций, научных исследований и разработок, а также гостиницам и общепиту. Объем средств, предусмотренный Минфином на 2025 год для финансирования ФИНВ, составляет 150 млрд руб.

Бизнес выступал с критикой параметров этого инструмента и выражал надежду на его дальнейшую донастройку.

Что изменилось для малого и среднего бизнеса

В сегменте малого и среднего бизнеса основные изменения касаются компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН). С 1 января они обязаны уплачивать НДС в случае, если их выручка превысила 60 млн руб. в предыдущем году. У таких организаций и предпринимателей будет выбор:

платить НДС по специальной ставке 5% (если выручка не выше 250 млн руб. в год) или 7% (если выручка от 250 млн до 450 млн руб.), но при этом не использовать вычеты «входного» НДС (с приобретаемых товаров);

платить «классический» НДС с исчислением налога с реализации по ставке 20% и правом на вычет входящего НДС.

Новые плательщики НДС должны будут оценить, какой вариант для них выгоднее.

Также расширяются лимиты для возможности применения этого спецрежима. Предельная величина доходов для перехода на УСН и сохранения «упрощенки» увеличится до 450 млн руб. в год (далее будет ежегодно индексироваться), что выше прежнего порога, составлявшего в 2024 году 265,8 млн руб. Кроме того, лимит по стоимости основных средств возрастает с 150 млн до 200 млн руб., что позволит инвестировать в оборудование и инфраструктуру без перехода на общую систему налогообложения (ОСНО).

Есть изменения и в части ставок единого налога в рамках УСН. С 1 января упразднены повышенные ставки в рамках системы УСН — 8% при базе «доходы» и 20% для базы «доходы минус расходы», которые действовали при доходах от 199,35 млн руб. в 2024 году и при количестве сотрудников от 100 человек. Таким образом, весь бизнес на УСН перешел на базовые ставки — 6% при базе «доходы» и 15% для базы «доходы минус расходы».

Отдельные корректировки затронут все компании из сегмента МСП. Так, с 1 января для них вырос размер страховых взносов: если ранее ставка 30% платилась с части зарплат в размере одного МРОТ, а с суммы превышения действовал льготный тариф на уровне 15%, то теперь полные 30% взимаются с большей части зарплат — в пределах 1,5 МРОТ.

Повышение порога для применения пониженного тарифа позволит исполнить поручение президента по росту дохода на одного работника субъекта МСП, рассчитывают в Минфине. Согласно майскому указу президента, с 2024 по 2030 год он должен в 1,2 раза превысить темпы роста ВВП.

Как новая система повлияет на экономику

Изменения налоговой системы в части НДФЛ в интересах «более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», президент Владимир Путин анонсировал в конце февраля 2024 года в послании парламенту. Летом 2024 года после публичного обсуждения на площадке Госдумы был принят соответствующий закон, закрепивший новые ставки с 1 января 2025 года. В октябре в этот закон были внесены поправки в части донастройки НДФЛ, налогов для предпринимателей на «упрощенке» и т.д.

За счет этих новаций государство получит дополнительно более 3 трлн руб. ежегодно в 2025–2027 годах, оценивали в Банке России. Основная доля поступлений придется на увеличение корпоративного налога на прибыль (1,6 трлн руб. в 2025 году, по оценке Минфина), тогда как введение пятиступенчатой прогрессии НДФЛ принесет 0,5 трлн руб. в 2025 году — и меньше с учетом «налогового кешбэка».

Экономисты указывали, что увеличение налоговых изъятий может привести к некоторому замедлению темпов экономического роста, но многое зависит от направления госрасходов, осуществляемых за счет дополнительного сбора налогов. В Минфине заявляли, что повышение доходной базы обеспечит «стратегическую концентрацию» финансовых ресурсов на новых нацпроектах. В ЦБ отмечали (.pdf), что повышение налога на прибыль и рентных сборов в отношении экспортеров может привести к некоторому снижению инвестиционной активности частного сектора.

Что касается прогрессии НДФЛ, как правило, с повышением прогрессивности налогообложения снижается неравенство доходов населения, указывали экономисты рейтингового агентства «Эксперт РА» со ссылкой на мировой опыт. В новом «майском указе» президента России сформулирована задача снизить уровень неравенства, измеряемый коэффициентом Джини (индекс концентрации доходов), до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году, тогда как по итогам 2023 года индекс Джини составил 0,403 (чем он ближе к нулю, тем меньше доходное неравенство).