Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Минтруд разработал законопроект, регламентирующий предоставление возврата по НДФЛ семьям с детьми, в связи с расширением прогрессивной шкалы, выяснил РБК. Ежегодно по этой схеме планируется возвращать им 101 млрд руб.

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Минтруд разработал и внес в правительство проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Проект «подготовлен в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения», уточняется в сопроводительных материалах. РБК направил запрос в Минтруд.

О том, что семьи с детьми получат право на «налоговый кешбэк», ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов. «Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать», — пояснял он. Предполагается, что эти выплаты начнут предоставлять с 2026 года, на них потребуется более 100 млрд руб. из федерального бюджета ежегодно, указано в материалах к законопроекту.

Сколько денег компенсируют

Путем получения налогового «кешбэка» семьи с невысоким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%. Право на это будут иметь работающие родители (опекуны, попечители) двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте по месту жительства. Его размер значительно отличается в зависимости от региона: так, например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. руб., в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.

Налоговый «кешбэк» смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России, писал ранее РБК со ссылкой на данные Минфина. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.

«Объем необходимых дополнительных расходов исчисляется в виде разницы сумм остатка налога на доходы физических лиц по ставке 13% и 6% (7 п.п.) и составляет, по предварительной оценке, 101,1 млрд руб. в отношении семей, имеющих двух и более детей», — указывает ведомство.

Условия назначения выплаты

Для получения выплаты родителям нужно будет соответствовать ряду условий. Так, возраст детей не должен быть больше 18 лет, а в случае, если ребенок получает образование по очной форме обучения, — 23 лет. Получить выплату сможет каждый из родителей, если не имеет задолженности по алиментам.

Оператором предоставления кешбэка будет не Федеральная налоговая служба, а Социальный фонд (то есть статус «ежегодной выплаты» будет фактически приравнен к пособию, а не к налоговому вычету). Именно туда родителям необходимо будет направить заявление — через Госуслуги или МФЦ — в период с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.

При назначении выплаты Соцфонд будет рассчитывать среднедушевой месячный доход семьи исходя из суммы доходов, с которых уплачен налог на доходы физических лиц, а также «иных доходов» путем деления среднемесячной суммы доходов семьи на число ее членов. При этом будет учитываться наличие у заявителя и его родственников «движимого и недвижимого имущества», указано в законопроекте. Как именно — будет установлено позже правительством. Сегодня наличие имущества учитывается, например, при назначении единого детского пособия: для его получения семья одновременно может иметь в собственности квартиру и дом любой площади, а если квартир и домов несколько, то действует ограничение по общей площади: не более 24 кв. м на человека (квартира) или 40 кв. м на человека (дом).

При этом к членам семьи не будут относиться (и, соответственно, учитываться в расчетах) следующие категории граждан:

лишенные родительских прав лица;

лица на полном государственном обеспечении;

служащие по призыву и учащиеся военных образовательных организаций, не заключившие контракт;

заключенные, взятые под стражу, объявленные в розыск;

лица на принудительном лечении по решению суда;

пропавшие без вести и признанные умершими;

несовершеннолетние (или учащиеся в возрасте до 23 лет), состоящие в браке.

Согласно законопроекту, вступление его в силу предполагается с 1 января 2026 года. В Минфине ранее сравнивали такую ежегодную выплату с «13-й зарплатой».