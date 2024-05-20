Как прошло первое публичное обсуждение изменений налоговой системы

Власти начали публичное обсуждение изменений налоговой системы. О чем говорили представители правительства, бизнеса и экспертного сообщества в Госдуме — в материале РБК

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В понедельник, 20 мая, на экспертном совете комитета Госдумы по бюджету и налогам был дан старт публичному обсуждению изменений налоговой системы. Корректировки затронут налоги как граждан, так и бизнеса. Конкретные параметры изменений (в том числе ставки, пороги по НДФЛ, их количество) на экспертном совете не были названы. Однако базовые направления были изложены, например:

у большинства граждан ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%;

преобразования не будут фискально нейтральными, то есть принесут дополнительные бюджетные доходы;

дополнительные доходы будут перераспределяться через федеральный бюджет.

Основной задачей правительства, парламентариев и бизнеса на этой встрече, как заявил председатель налогово-бюджетного комитета Андрей Макаров, было «сверить часы» и оценить, насколько у всех участников дискуссии совпадают взгляды на то, что такое «справедливая налоговая система». Предполагается, что корректировки будут приняты Госдумой в весеннюю сессию, то есть до 4 августа 2024 года. Главное из двухчасового обсуждения — в материале РБК.

Изменения для среднего класса

Предложения по изменению параметров ставок НДФЛ еще не выработаны, они определяются, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Однако уже понятно одно: углубление прогрессии произойдет в отношении только обеспеченных слоев населения. «Важно, чтобы в налоговой системе предложение о прогрессии <…> не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», — отметил он.

В выигрыше должны оказаться семьи с детьми и другие категории, нуждающиеся в господдержке, сказал Силуанов. А дополнительные налоговые поступления пойдут на решение «важнейших для общества проблем», в том числе в социальной сфере и экономике.

На вопрос РБК о том, коснется ли корректировка налоговой системы малоимущих граждан, замглавы Минфина Алексей Сазанов ответил, что налоговая нагрузка для них «изменится только в лучшую сторону». «В любом случае меры поддержки социально незащищенных слоев и семей с двумя и более детьми в рамках тех изменений, которые сейчас предлагаются, будут реализованы», — сказал он РБК.

В настоящее время вычеты по НДФЛ для семей с детьми есть, но они невелики: за первого и второго ребенка освобождается по 1400 руб. дохода (экономия — 182 руб. в месяц), за третьего и каждого последующего ребенка — еще по 3000 руб. (экономия — 390 руб. в месяц), вычеты прекращаются при достижении зарплаты 350 тыс. руб. с начала года.

Партнер Б1, член экспертного совета думского комитета по бюджету и налогам Марина Белякова отмечает, что для ультрабогатых налогоплательщиков существует арсенал налогового планирования, в том числе паушальный налог на контролируемые иностранные компании (КИК) в размере 5 млн руб. вне зависимости от дохода КИК, поэтому прогрессия в основном затронет средний класс.

Направления расходов

«Граждане, в том числе те, у кого будет изменен порог ставки НДФЛ, будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги», — указал Силуанов, отметив, что такой опыт уже есть — дополнительные доходы бюджета от повышенной ставки НДФЛ 15%, введенной с 2021 года, зачисляются через федеральный бюджет в фонд помощи детям «Круг добра».

В этот раз спектр расходов, на которые пойдут собираемые налоги, будет шире: это и нацпроекты «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», и повышение социальных выплат, продление материнского капитала, поддержка здоровья женщин, отметил Силуанов.

Вероятно, в прогрессии будет учитываться только фактор годового дохода, а не иные моменты (количество детей, например), предполагает Белякова. При этом поддержка материнства может осуществляться не дифференцированной ставкой, а прямыми выплатами. «Плюс в таком подходе есть — он прост. Но и минусов немало: в мировой практике прогрессия работает в рамках адекватной и сложной системы расчета базы и налоговых вычетов (в США, например, можно считать налог по домохозяйству), у нас этого нет, а вычеты ограничены очень низкими лимитами», — указывает она.

В России субъектом — плательщиком НДФЛ является физическое лицо. Поэтому человек, живущий один и зарабатывающий, например, 200 тыс. руб. в месяц, и отец — глава семейства из пяти человек, зарабатывающий столько же, заплатят один и тот же НДФЛ (не считая стандартных вычетов на детей). В США супружеская пара может подавать совместную декларацию по налогу на прибыль. У такой опции есть целый ряд преимуществ, включая зачастую более низкую ставку, вычеты на детей и т.д.

Бюджет аккумулирует деньги и расходует «котловым методом», от «окрашивания» их больше не станет, говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Поэтому целевое назначение — условность, скептичен он.

Но когда ввели 15-процентную ставку НДФЛ, «негатива было не так много» именно по той причине, что было определено целевое назначение платежей, напоминает партнер Kept Михаил Орлов. По его мнению, параметры увеличения НДФЛ необходимо рассматривать в увязке с качеством государственных услуг, которые налогоплательщики будут получать взамен. «Если качество будет достаточно высоким, то, наверное, и негативное восприятие повышения налоговой нагрузки будет меньше», — указывает эксперт.

«Если регулярно не пересматривать пороговые значения для применения возросших ставок [на фоне инфляции], <…> налогообложение, предназначенное для средних слоев населения, постепенно распространится на малообеспеченных граждан; предназначенное для очень богатых — на среднюю прослойку [при регулярном росте номинальных зарплат]», — писал ранее управляющий партнер «Пепеляев групп» Сергей Пепеляев. При введении в 2021 году порога в 5 млн руб. для повышенной ставки НДФЛ правительство механизм его индексации не пересмотрело. Такой механизм есть, например, в Великобритании, но с 2022 по 2028 год индексация ряда порогов при прогрессивном налогообложении доходов была приостановлена в целях пополнения казны.

Углубление прогрессии

При обсуждении прогрессии НДФЛ в воздухе «незримо витает» вопрос, какая справедливость нам нужна — уравнивающая или распределяющая, отметила на экспертном совете секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. «В обществе, основанном на частной собственности, уравнивающей справедливости быть не может, потому что она представляет собой равенство неимущих», — указала Михеева, напомнив, что в последние 30 лет в России многие люди стремились накопить благосостояние, много работали, чтобы «добиться общего блага».

Кроме того, важно учитывать и региональную специфику, говорит Михеева. «Возьмем высококвалифицированного специалиста, быть может, хирурга-онколога. Очевидно, что в городе Барнауле он за год заработает меньше, чем его коллега в Москве. Кто из них подпадет под новый режим?» — задалась вопросом она, отметив, что средняя зарплата в столице и ряде регионов различается в разы.

Углубление прогрессивной шкалы позитивно повлияет на предпринимательскую деятельность и станет фактором, выравнивающим конкуренцию крупных и малых компаний, сказала на совете основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. «Мы на самом деле очень рады этой инициативе, потому что уже неоднократно выступали за то, что нужно дифференцированно подходить к системе налогообложения», — отметила она.

Деятельность бизнеса должна быть прозрачной, а собираемые налоги — соответствовать масштабу компании, пояснила Бакальчук. «Эта мера позволит участникам рынка с более низкими оборотами эффективно конкурировать с крупным бизнесом, что в целом создает благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в стране», — оптимистична она.

Есть риск того, что повышение ставки НДФЛ увеличит теневой сектор экономики, предупредил глава «Опоры России» Александр Калинин. «В последние годы зарплаты существенно обелились, в этом, кстати, заслуга и Федеральной налоговой службы. Но ведь может ситуация откатиться, поэтому мы просили бы очень внимательно посмотреть по ступенчатой шкале НДФЛ, чтобы не перегнуть палку, чтобы не загнать зарплаты в серую зону», — обратился он к Силуанову. Его позицию разделяет и Зарипов: «Небольшая часть доходов уйдет в тень, но если пороги будут слишком низкими или прогрессия будет слишком резкой, а ставки высокими, то это будет уже заметная часть», — прогнозирует он.

У правительства «достаточно инструментов» для предотвращения схем ухода от налогов, по крайней мере в отношении «богатых» налогоплательщиков, заверил Силуанов. «Уравнивание условий для налогообложения и недопущение ухода в тень — это одно из важнейших условий конкуренции», — подтвердил он.

Изменения для бизнеса

Налоговые корректировки должны обеспечивать стабильные предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов, заявил Силуанов, не называя конкретных ставок и видов налогов. «Если инвестор приходил в те или иные проекты под условия инвестиционной стабильности — для него они должны сохраниться. Это касается всех преференциальных режимов, в том числе СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР», — сказал он.

Собранные средства государство направит на инфраструктуру, жилье, дороги, развитие наукоемких отраслей и различные меры поддержки бизнеса, перечислил Силуанов. В том числе по ряду приоритетных направлений государство возьмет на себя гарантирование спроса, от чего бизнес тоже в результате выиграет. Но помощь государства будут получать не все компании, следует из заявления главы Минфина.

«Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет ее на расширение производства, инновации, вкладывая ее в инфраструктуру в первую очередь тех регионов, где они работают. Видим, что иногда это не происходит», — констатировал министр.

Для малого бизнеса налоговой реформой будет предусмотрен переходный режим, который должен «создать стимулы для малого бизнеса расти и становиться средним», рассказал Силуанов.

«Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса (считаем, 95% таких предпринимателей), а с другой — чтобы компании, созданные для оптимизации налогового обложения путем дробления крупного бизнеса (знаем, что такие есть и создаются), платили справедливые налоги», — сказал Силуанов.

«Нельзя резать курицу с золотыми яйцами»

В новой налоговой системе бизнес прежде всего интересует, даст ли она возможности для развития или же она его притормозит, сказал бизнесмен, основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин. «Мы надеемся, что дискуссия по изменению налоговой системы приведет к тому, что будут заложены основы и стимулы для развития разного бизнеса», — отметил он.

По словам Мазепина, предприниматели разделяют идею более справедливого распределения налоговой нагрузки «в зависимости от положения дел в конкретных отраслях», понимают, что ставки налогов могут зависеть от того, кто сколько зарабатывает, получает дивидендов и извлекает прибыли. «В то же время, как справедливо говорят, нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца», — сказал Мазепин.

Согласно национальным целям развития, к 2030 году необходимо увеличить инвестиции в основной капитал на 60%, обеспечить рост затрат бизнеса на НИОКР. «Для этого у промышленников должны быть тупо ресурсы», — отметил бизнесмен и попросил предусмотреть дифференцированный подход к предприятиям, которые имеют большую долговую нагрузку, не платят дивиденды, но продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов.

«Эти проекты уже через 3–5 лет принесут дополнительные налоговые доходы, увеличат валовой внутренний продукт, позволят сохранить наше место на мировом рынке», — аргументировал Мазепин.

Три «дохлых» налога

Понятие справедливости актуально не только для граждан, но и для регионов и муниципалитетов, чьи бюджеты формируются за счет налогов, сказал Силуанов. Он напомнил о том, что по поручению президента субъектам будет списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, в результате чего эти средства будут направлены на важные для страны проекты.

«Вопросы самодостаточности, расширения возможностей, мотивации к развитию решаются в том числе посредством закрепления дополнительных налоговых отчислений», — возразил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. С целью наполнения муниципальных бюджетов он предложил масштабировать туристический налог в России.

«Туризм, безусловно, является одним из драйверов развития муниципалитетов. Расширение возможностей местных бюджетов, на наш взгляд, могло бы быть осуществлено за счет полномасштабного и полноценного внедрения туристического налога», — сказал он.

Идею поддержал мэр Мурома Евгений Рычков. «Город Муром — столица семьи, любви и верности, родина Ильи Муромца, много чего есть посмотреть, поэтому турпоток возрастает на десятки процентов каждый год. Но, к сожалению, это никак не сказывается на поступлениях в бюджет — нет такой зависимости, абсолютно безразличный получается поток», — отметил он. Сегодня в России туристический налог или курортный сбор действует в некоторых населенных пунктах Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев и на федеральной территории «Сириус».

Когда формировалась современная налоговая система, считалось, что региональные и местные власти неспособны вести ответственную политику, и в своих налоговых правах они были сильно ограничены, указал Орлов. «Когда мы смотрим на 13, 14, 15-ю статью [Налогового кодекса] и видим, что в 14-й и 15-й статьях у нас всего по три дохлых налога относятся к компетенциям региональных и местных властей...<...> Нужно посмотреть комплексно на всю систему налогов и больше региональным и местным органам власти доверить налоговых полномочий», — отметил он. Согласно Налоговому кодексу, к региональным налогам относятся налог на имущество организаций, на игорный бизнес и транспортный налог, к местным — налог на имущество физлиц, земельный налог и торговый сбор.