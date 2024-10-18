Бизнес сравнил инвествычет с генетически модифицированным организмом

Федеральный инвестиционный налоговый вычет «не вполне справедлив» и похож на «генетически модифицированный организм», считают представители бизнеса. Они подвергли критике ряд параметров нового инструмента стимулирования вложений

Александр Шохин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Представители бизнеса назвали федеральный налоговый вычет за инвестиции (ФИНВ), который вводится с 2025 года, «не вполне справедливым» и похожим на «генетически модифицированный организм». С критикой параметров нового инструмента выступили глава РСПП Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик на сессии «Налоговая система: курс на справедливость» Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

Год назад, когда дискуссия по ФИНВ только начиналась, бизнес был готов обсуждать повышение налога на прибыль в обмен на «серьезный федеральный инвестиционный вычет»: это значит, что активно инвестирующие компании не должны были почувствовать повышение налогов, указал Шохин. То есть исходили из «автоматизма предоставления инвестиционного вычета» при условии, что будет определен конкретный перечень вложений, подпадающих под него.

«Мы. кстати, прикинули, какие затраты бюджета могли бы быть в случае реализации этой схемы. Получалось порядка 500 млрд руб. Ну, в процессе бюджетных дискуссий 500 снизились до 300, потом до 200, и потом до 150», — констатировал Шохин. Как ранее писал РБК, 9 октября, после заседания правления РСПП, вице-премьер Александр Новак, курирующий экономический блок, заявил, что правительство будет ежегодно выделять 150 млрд руб. в рамках финансирования ФИНВ. При этом он дал понять, что за пределами 2025 года эта сумма может быть увеличена.

Таким образом, сумма, выделяемая на вычет, будет существенно ниже дополнительных бюджетных поступлений, возникших благодаря увеличению налога на прибыль с 20 до 25%. По оценке Минфина, в 2025 году они составят 1,6 трлн руб.

«Если посмотреть, сколько сейчас ФИНВ составляет, это где-то 7% от того дополнительного дохода, который бюджет получит за счет повышения налога на прибыль. Считаем, что не вполне справедливо, будем двигаться в сторону большей справедливости», — указал Шохин. Он также отметил, что федеральная часть налога на прибыль (8 п.п. после повышения) могла бы быть снижена до нуля в результате применения ФИНВ, в то время как действующим законодательством предусмотрена компенсация через вычет не более 5 п.п.

Критику параметров ФИНВ поддержал Репик. По его словам, в ходе обсуждения параметров вычета бизнес неоднократно заявлял о готовности согласиться со значительным повышением налога на прибыль (вплоть до 30%) при условии учета пожеланий делового сообщества по ФИНВ. Это позволило бы сделать «вычет по-настоящему вычетом, а не этим генетически модифицированным организмом, который сейчас есть в текущем бюджете», отметил Репик.

По мнению Репика, у ФИНВ сейчас очень много условий получения, что ставит под вопрос, что весь лимит в 150 млрд руб. вообще будет выбран. «2025 год — это возможность этому инструменту показать, что это не расторговка, а win-win [ситуация, когда обе стороны выигрывают], что он позволит государству вырастить игроков, решающих вопросы не только технологического суверенитета, но и наполнения налогами в среднесрочной перспективе», — подчеркнул он.

Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что, по прогнозам Минфина, все заложенные на ФИНВ 150 млрд руб. будут выплачены бизнесу. «Мы были в своем прогнозировании достаточно консервативны и опирались на самый консервативный сценарий. Но в любом случае при той инфляции затрат, которая сейчас есть, — те, кто занимаются инвестициями в производство, понимают, что это 10–15–20% в год, — мы считаем, что тот лимит в 150 млрд, который установлен, будет выбран», — сказал он. Сазанов уточнил, что лимит может быть израсходован «не в силу того, что будет проинвестировано, физически построено больше, а в силу того, что просто идет инфляция затрат».

Шохин также поставил под вопрос перечень отраслей, на которые распространяется вычет. «Он был ограничен, хотя мы считаем, что есть отрасли, которые явно могли попасть в этот вычет, — и IT, и связь, и ЖКХ, и так далее», — отметил он. Согласно планам властей, вычет получат компании из следующих сфер: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, научные исследования и разработки.

Перспективы для доработки есть и у перечня инвестиционных расходов, к которым можно применить вычет, считает Шохин. «Мы уже несколько лет с Минфином ведем дискуссию, надо ли учитывать социальные инвестиции компаний, которые они делают за свой счет и которые заменяют расходы бюджета. Мы считали всегда, что надо, поэтому это тоже предмет дискуссий на будущее», — указал он.

Впрочем, сам факт того, что механизм ФИНВ будет введен, — это шаг в сторону социальной справедливости, резюмировал Шохин.