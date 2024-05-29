Минфин оценил годовые доходы бюджетов от изменения налогов

Дополнительные доходы государства от предлагаемых Минфином налоговых изменений в 2025 году прогнозируются в размере 2,6 трлн руб. Основной прирост придется на увеличение налога на прибыль организаций

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин России оценивает объем дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб. Это следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, который Минфин внес в правительство 28 мая (копия есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Планируемая корректировка налоговой системы затронет все основные виды прямых налогов — в частности, налог на прибыль, НДФЛ, упрощенную систему налогообложения, НДПИ и ряд других. Подробно о сути предлагаемых Минфином нововведений РБК подробно писал 28 мая.

2,6 трлн руб. соответствует 7,7% доходов федерального бюджета на 2025 год, планировавших при принятии действующего закона о трехлетнем бюджете, но доля в консолидированном бюджете, куда входят и региональные бюджеты, будет ниже.

Объем необходимого финансирования мер из послания президента Федеральному собранию оценивался министром финансов Антоном Силуановым в 1 трлн руб. в год. «Дополнительные деньги нужны», — констатировал министр в апреле 2024 года.

Какие налоги дадут основной прирост

По оценке Минфина, фискальный эффект для бюджетной системы от основных изменений на 2025 год следующий:

Налог на прибыль — 1,6 трлн руб.

«Только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит порядка 1,6 трлн руб.», — указано в финансово-экономическом обосновании. На горизонте до 2030 года включительно (за шесть лет) дополнительные поступления от повышения ставки по налогу на прибыль организаций составят около 11,1 трлн руб., оценили в ведомстве.

НДФЛ — 533 млрд руб.

«В связи с введением дифференцированных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде дохода, подлежащего налогообложению, в 2025 году ожидаются дополнительные доходы в размере порядка 533 млрд. руб.», — говорится в документе. До 2030 года включительно общая сумма, с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов, составит около 3,1 трлн руб.

Предполагается, что новая шкала НДФЛ будет иметь пять ступеней с диапазоном ставок от 13% до 22%. Как и сегодня, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. Ставки выше 13% предложено применять с доходов более 200 тыс. руб. в месяц.

Корректировки в упрощенной системе налогообложения (УСН) — около 350 млрд руб.

Повышение порогов для применения упрощенной системы налогообложения - УСН (с действующих 265,8 млн до 450 млн руб. доходов в год), а также признание налогоплательщиков, применяющих УСН, с доходами выше 60 млн руб. плательщиками НДС, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет по НДС в объеме 473 млрд руб. в год и в консолидированные бюджеты регионов по УСН на сумму порядка 258 млрд руб. в год (за счет увеличения численности компаний на УСН), оценили в Минфине.

Однако потери региональных бюджетов по налогу на прибыль организаций (за счет компаний, которые перейдут на УСН с основной системы налогообложения) составят 324 млрд руб. и по налогу на имущество организаций (компании на УСН освобождаются от него) в объеме 58 млрд руб. в год. Потери регионов будут компенсированы из федерального бюджета.

«Совокупно предложенная мера на шестилетнем горизонте приведет к поступлению дополнительных доходов в бюджет в размере порядка 2,5 трлн руб.», — отмечается в финансово-экономическом обосновании.

Другие налоговые изменения, предложенные Минфином, дадут менее значительный фискальный эффект. Одно из наиболее крупных — установление муниципалитетами для дорогих участков ставки земельного налога в размере 1,5% (законопроект расширяет полномочия регионов и муниципалитетов по установлению более высоких налоговых ставок имущественных налогов по дорогостоящему имуществу). Данная мера может стать источником дополнительных поступлений в бюджеты в размере от 27 млрд руб. в 2025 году. За шесть лет дополнительные доходы составят порядка 179 млрд руб., указано в финансово-экономическом обосновании.