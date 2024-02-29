Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

Желающие посмотреть послание президента в некоторых регионах смогут сделать это в том числе и в кинотеатрах. В частности, речь идет о сети «Синема 5». «Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. Зрители, в свою очередь, смотрят то, что интересно, то, что востребовано», — объяснил такую задумку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.