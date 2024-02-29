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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн

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Послание Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию. РБК ведет текстовую трансляцию
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12:18

Путин заявил, что «специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство российского народа». «Люди непреклонны в этом выборе», — добавил он.

12:18

«Сегодня, когда наша Родина отстаивает суверенитет, решающая роль в праведной борьбе принадлежит нашей сплоченности, преданности родной стране. На производстве трудятся в три смены. Вся экономика проявила гибкость и устойчивость, — сказал президент. — Наши герои на передовой знают, что с ними вся страна».

12:14

Речь в послании пойдет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах, заявил Владимир Путин. 

12:14

Началось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

11:55

Желающие посмотреть послание президента в некоторых регионах смогут сделать это в том числе и в кинотеатрах. В частности, речь идет о сети «Синема 5». «Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. Зрители, в свою очередь, смотрят то, что интересно, то, что востребовано», — объяснил такую задумку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

11:51

Дмитрий Песков заявил, что нынешнее послание «точно будет продолжаться больше часа».

11:41

Дмитрий Песков заявил, что в послании будет обсуждаться горизонт планирования до 2030 года. Однако речь может идти и о более дальней перспективе.

11:30

В этом году Кремль отказался раскрывать темы, которые затронут во время мероприятия. Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.

11:20

Последний раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию больше года назад – 21 февраля. Тогда оно продолжалось около полутора часов. Одной из главных тем стала приостановка договора ДСНВ.

11:20

Согласно Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» (цитата п. «е» ст. 84 Конституции).

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок, Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию
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