Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн
Президент России Владимир Путин обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию. РБК ведет текстовую трансляцию
Путин заявил, что «специальную военную операцию поддержало абсолютное большинство российского народа». «Люди непреклонны в этом выборе», — добавил он.
«Сегодня, когда наша Родина отстаивает суверенитет, решающая роль в праведной борьбе принадлежит нашей сплоченности, преданности родной стране. На производстве трудятся в три смены. Вся экономика проявила гибкость и устойчивость, — сказал президент. — Наши герои на передовой знают, что с ними вся страна».
Речь в послании пойдет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах, заявил Владимир Путин.
Началось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Желающие посмотреть послание президента в некоторых регионах смогут сделать это в том числе и в кинотеатрах. В частности, речь идет о сети «Синема 5». «Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. Зрители, в свою очередь, смотрят то, что интересно, то, что востребовано», — объяснил такую задумку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков заявил, что нынешнее послание «точно будет продолжаться больше часа».
Дмитрий Песков заявил, что в послании будет обсуждаться горизонт планирования до 2030 года. Однако речь может идти и о более дальней перспективе.
В этом году Кремль отказался раскрывать темы, которые затронут во время мероприятия. Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.
Последний раз президент обращался с посланием к Федеральному собранию больше года назад – 21 февраля. Тогда оно продолжалось около полутора часов. Одной из главных тем стала приостановка договора ДСНВ.
Согласно Конституции, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства» (цитата п. «е» ст. 84 Конституции).