Как изменятся налоговые платежи россиян с 2021 года. Что важно знать

Налог на состоятельных

Кто будет платить. Министр финансов Антон Силуанов приводил верхнюю оценку количества россиян, которые будут платить 15% с заработка свыше 5 млн руб., — 1% всех работающих, или около 700 тыс. человек. Исходя из данных Росстата о распределении доходов между гражданами, налог может затронуть меньше — 200–300 тыс. человек. По мнению экспертов РАНХиГС, состоятельные граждане, которых коснется повышение налога, проживают в основном в столичных агломерациях (Москве, Петербурге, Казани) и нефтяных регионах (ЯНАО, ХМАО).

Насколько вырастет платеж. Если у человека зарплата составляет, например, 500 тыс. руб. в месяц (до уплаты НДФЛ), то в сумме за год работодатель при повышенной ставке удержит с нее лишние 20 тыс. руб. Чем выше доход, тем дополнительный платеж будет выше.

Какие доходы освобождаются от 15-процентного НДФЛ. Повышенная ставка будет применяться только к «периодическим и активным» доходам сверх 5 млн руб. в год, включая зарплату, дивиденды и продажу ценных бумаг, и не будет применяться к разовым или нерегулярным доходам, например от продажи личного имущества, включая недвижимость.

На что пойдут деньги. НДФЛ с состоятельных россиян, в отличие от общего правила, не будет поступать в региональные бюджеты — средства целевым образом пойдут на лечение детей от редких и тяжелых болезней. Отбирать пациентов и распределять эти средства на лечение будет специальный некоммерческий фонд.

Налог на сбережения

Кто будет платить. В России 5,9 млн счетов с остатками свыше 1 млн руб. (1% всех счетов), сообщало в марте Агентство по страхованию вкладов. Общий объем средств на таких счетах составляет 17,95 трлн руб. (57% от всей суммы вкладов россиян). Если у человека несколько вкладов в разных банках (каждый из которых меньше 1 млн руб.), но в сумме они превышают пороговое значение, то НДФЛ в размере 13% все равно будут облагаться полученные за год доходы за вычетом необлагаемого дохода с 1 млн руб. Поэтому дробить сбережения по разным банкам ради ухода от налога нет смысла. Уплатить налог должны будут даже вкладчики, не являющиеся налоговыми резидентами России. «Ожидаемые доходы бюджета в 2022 году от этой меры составят 100 млрд руб.», — сообщила РБК пресс-служба Минфина.

Как было раньше. Доходы по депозитам формально подлежали налогообложению, но только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ плюс 5 п.п. Такие ставки на рынке практически отсутствовали, поэтому налоги не платились.

Как будет рассчитывать платеж. Когда был открыт вклад, неважно: налогом будет облагаться процентный доход по вкладам за год. Но из него будет вычитаться сумма, равная произведению 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ на 1 января года, за который взимается налог (сейчас это 42,5 тыс. руб.). Например, у физлица один рублевый вклад на 1,5 млн руб. со ставкой 5% годовых, а проценты выплачиваются в конце срока действия — 1 декабря. Такой вклад принесет 68 750 руб. дохода в год. При ключевой ставке ЦБ на 1 января 2021 года — 4,25% необлагаемый доход составляет 42,5 тыс. руб. В результате налог к уплате равен (68 750 — 42 500) х 13% = 3 412,5 руб.

Если счет в валюте, то процентный доход будет пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на день фактического получения дохода. Курсовая разница налогом не облагается.

Когда платить. Банки будут выплачивать проценты по вкладам в полном объеме без вычета налога. Уплатить налог вкладчики должны будут самостоятельно. Но подавать декларации о доходах по вкладам не нужно: все российские банки должны будут не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, сообщить в налоговую о процентах, выплаченных физлицам. Налоговая сама рассчитает сумму налога и направит гражданину уведомление (как в случае с транспортным, земельным налогами или налогом на имущество). Уплатить налог за 2021 год нужно будет до 1 декабря 2022 года.

Какие счета выводятся из-под налогообложения. От налога освобожден доход по рублевым счетам со ставкой ниже 1% годовых, в частности текущие, зарплатные счета. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу (специальный счет в банке, на котором замораживаются средства граждан на недвижимость до окончания строительства). Когда по вкладу установлена плавающая процентная ставка в зависимости от срока действия (например, 4–11 месяцев — 0,6% годовых, с 12 месяцев — 1,1% годовых), налог будет взиматься со всех процентных доходов (даже полученных по ставке меньше 1%), если в период действия вклада ставка превысит это пороговое значение.

Куда пойдут деньги от налога. Доходы государства поступят в федеральный бюджет, хотя по общему правилу НДФЛ идет в бюджеты субъектов. Средства будут направлены целевым образом на выплаты семьям с детьми и безработным.

Налог на доходы с вложений в ценные бумаги. С 2021 года также отменены налоговые льготы с доходов по некоторым видам облигаций. В результате все купоны любых облигаций (ОФЗ, облигаций регионов, корпоративных бумаг) будут облагаться налогом по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов, независимо от суммы инвестиций. Налоги удержит брокер, как это происходит и сейчас. Налог с купонов облигаций не должны будут взимать с резидентов России, если их облигации находятся на индивидуальном инвестиционном счете типа Б с вычетом на доход.