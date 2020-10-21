Разовые доходы россиян выведут из-под повышенной ставки НДФЛ в 15%

Повышенной ставкой НДФЛ в 15% будут облагаться только активные доходы, связанные с трудовой деятельностью. Нерегулярные доходы, например, от продажи имущества не будут подпадать под повышенное налогообложение, уточнили в Минфине

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Минфин уточнил перечень доходов, подпадающих под обложение НДФЛ в 15%, исключив из него разовые или нерегулярные доходы, в целом не меняющие имущественный статус человека.

«Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн руб., связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей», — говорится в сообщении Минфина.

Если человек, например, продал личное имущество (за исключением ценных бумаг) и получил в налоговый период разовый доход, который вместе с трудовыми заработками превысил 5 млн руб., к этому доходу будет применяться обычная ставка в 13%.

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