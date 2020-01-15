Силуанов объяснил отказ от идеи отменить НДФЛ для бедных россиян

Власти решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся россиянам адресную финансовую поддержку, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для поддержки семей с низкими доходами наиболее справедливо применять адресный подход и оказывать точечную поддержку нуждающимся, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы пошли по другому пути, мы решили пойти на адресный точечный подход именно к тем семьям, которые сегодня имеют невысокие доходы», — ответил чиновник на вопрос, остается ли актуальной дискуссия об уменьшении или освобождении россиян с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если освободить россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ, то льготу получат все, что не соответствует принципу адресности: помощи тем, кому она действительно необходима, считает вице-премьер.

«Поскольку дискуссия по НДФЛ, которая была, подразумевала, что все получат соответствующие льготы, вопрос адресности в данной мере отсутствовал, то наиболее справедливым было признано идти по точечному решению проблем тех граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», — объяснил Силуанов.