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Общество ,  
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Силуанов объяснил отказ от идеи отменить НДФЛ для бедных россиян

Власти решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся россиянам адресную финансовую поддержку, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Для поддержки семей с низкими доходами наиболее справедливо применять адресный подход и оказывать точечную поддержку нуждающимся, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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«Мы пошли по другому пути, мы решили пойти на адресный точечный подход именно к тем семьям, которые сегодня имеют невысокие доходы», — ответил чиновник на вопрос, остается ли актуальной дискуссия об уменьшении или освобождении россиян с низкими доходами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если освободить россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ, то льготу получат все, что не соответствует принципу адресности: помощи тем, кому она действительно необходима, считает вице-премьер.

«Поскольку дискуссия по НДФЛ, которая была, подразумевала, что все получат соответствующие льготы, вопрос адресности в данной мере отсутствовал, то наиболее справедливым было признано идти по точечному решению проблем тех граждан, которые нуждаются в государственной поддержке», — объяснил Силуанов.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ. По его мнению, уменьшение налогообложения для низких зарплат имеет «очень косвенное отношение к бедным».

Он отметил, что многие из тех, кто нуждается в помощи и является бедным, зачастую не имеют зарплат и соответствующих доходов. Любое уменьшение налогов может повлиять на доходы, но целенаправленные субсидии были бы более весомыми, пояснил Кудрин.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил пакет новых демографических мер, направленных на финансовую поддержку семей с детьми. Среди них предоставление маткапитала при рождении первого ребенка и увеличение его размера до 616 тыс. руб. при рождении второго ребенка, а также введение новых адресных выплат для семей с детьми от трех до семи лет. Их смогут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, НДФЛ
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